Москвичка жестоко убила пятилетнего ребенка, чтобы он отправился в рай

Женщина решила убить сына после того, как сходила в церковь

24 января 2026, 20:05, ИА Амител

Обвиняемая в убийстве / Фото: прокуратура Москвы

В московской квартире мать убила своего пятилетнего сына. Женщина использовала ремень, чтобы задушить ребенка, а затем утопила его в ванной.

Труп пятилетнего мальчика был найден в квартире на улице Братеевской. Согласно информации "Базы", 46-летняя Александра Ш., приехавшая из Якутии, призналась, что утром посетила церковь, после чего вернулась домой и приняла решение убить сына, поскольку хотела, чтобы "он попал в рай". Есть основания полагать, что у женщины проблемы с психическим здоровьем.

Для осуществления задуманного мать наполнила ванну водой, отвела туда ребенка, обмотала его шею веревкой и душила до тех пор, пока он не перестал дышать. После совершения убийства женщина самостоятельно вызвала скорую помощь.