Москвичка жестоко убила пятилетнего ребенка, чтобы он отправился в рай
Женщина решила убить сына после того, как сходила в церковь
24 января 2026, 20:05, ИА Амител
В московской квартире мать убила своего пятилетнего сына. Женщина использовала ремень, чтобы задушить ребенка, а затем утопила его в ванной.
Труп пятилетнего мальчика был найден в квартире на улице Братеевской. Согласно информации "Базы", 46-летняя Александра Ш., приехавшая из Якутии, призналась, что утром посетила церковь, после чего вернулась домой и приняла решение убить сына, поскольку хотела, чтобы "он попал в рай". Есть основания полагать, что у женщины проблемы с психическим здоровьем.
Для осуществления задуманного мать наполнила ванну водой, отвела туда ребенка, обмотала его шею веревкой и душила до тех пор, пока он не перестал дышать. После совершения убийства женщина самостоятельно вызвала скорую помощь.
21:51:01 24-01-2026
Зачем такие новости? Зачем лишняя агрессия?Человек больной.
02:44:58 25-01-2026
Чтобы когда в следующий раз вам депутаты, общественники и прочие "иксперды" начнуть лить в уши, что насилие в нашем в обществе появилось из-за компьютерных игр, западных фильмов, аниме, соц. сетей или боевых комаров, вы вспомнили этот случай и ответили, что некоторых людей на убийство может подтолкнуть буквально что угодно. И поэтому вешать ярлыки и все запрещать - не выход.
10:15:24 25-01-2026
Прежде всего она верующий человек...
11:21:20 25-01-2026
Гость (10:15:24 25-01-2026) Прежде всего она верующий человек...... ну так все пока совпадает...
01:04:02 25-01-2026
еще вид хорошо выпивающей у неё
11:17:55 25-01-2026
Гость (01:04:02 25-01-2026) еще вид хорошо выпивающей у неё... Хорошо и долго я бы добавил
08:00:58 26-01-2026
Гость (01:04:02 25-01-2026) еще вид хорошо выпивающей у неё... ей 46
11:26:35 25-01-2026
Москвичка из Якутии...
11:47:15 25-01-2026
А сама куда собиралась отправиться? Отмолит?
14:03:36 25-01-2026
База верунов! Ни одного вменямого не встречал. Все с перверсиями разного рода.
15:04:16 25-01-2026
Благодаря своей первой учительнице из далекого СССР в Бога верю, а попов обхожу за семь верст, что дало прожить и жить счастливо и без проблем.
22:27:34 25-01-2026
Гость (15:04:16 25-01-2026) Благодаря своей первой учительнице из далекого СССР в Бога в... Так далеко не все попы к вере каким-то боком, просто бизнес такой.
07:10:01 26-01-2026
Попы, это шарашка подобна бочке соленых огурцов, где не может быть девственный огурец.