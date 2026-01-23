"Соль земли". Три алтайских агрария стали лучшими управленцами АПК России — 2025

Ассоциация менеджеров опубликовала результаты отраслевого голосования

23 января 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJVMe6k

Имиджевый баннер / Фото: пресс-служба РСХБ

Ассоциация менеджеров при поддержке Россельхозбанка представила третий отраслевой рейтинг управленцев агропромышленного комплекса "Соль земли". Он оценивает работу топ-менеджеров за год и определяет лидеров агропромышленного комплекса. В число победителей вошли руководители аграрных предприятий, которые внесли важный вклад в продовольственную безопасность страны и развитие сельских территорий. Среди них представители Алтайского края – директор ООО "Брюкке-Агро" Петр Боос, профессор Алтайского государственного аграрного университета Леонид Татаринцев и помощник ректора по связям с общественностью АГАУ Дмитрий Марьин. Все они заняли первые места в своих номинациях.

Методология и критерии оценки

Рейтинг "Соль земли" составляют на основе методологии проекта "Топ-1000 российских менеджеров", признанного эффективным инструментом для оценки профессиональной репутации руководителей высшего звена. В ходе экспертного голосования кандидаты оценивают достижения коллег в номинациях. Выбор лауреатов основывается на решении делового сообщества.

Лучших управленцев агропромышленного комплекса страны определили в девяти основных и четырех специальных номинациях. Заявки на участие и голосование в своих категориях могли подать главные агрономы, руководители агропредприятий, маркетологи, специалисты по коммуникациям, директора по персоналу, финансовые и коммерческие директора, а также молодые руководители, инноваторы и предприниматели. В этом году в рейтинге появилась новая номинация – "Главный винодел".

Активность участников

В 2025 году в рейтинге приняли участие более 600 топ-менеджеров, работающих в аграрной отрасли. Наибольшую активность участников рейтинга наблюдали в номинации "Руководитель предприятия", которая составила 31% от общего числа лауреатов. Устойчиво высокие результаты показали категории "Фермеры и предприниматели" (11% заявок), "Финансовый директор" (9%), "Директор по маркетингу и/или коммуникациям" (8%) и "Коммерческий директор / директор по развитию" (8%).

«В условиях современной мировой экономики успех в агропромышленном секторе невозможен без сочетания профессионализма, инноваций и стратегической ответственности», – подчеркнул президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. По его словам, рейтинг "Соль земли" вдохновляет менеджеров агропромышленного комплекса на амбициозные проекты и помогает укреплять позиции российского АПК как внутри страны, так и на международной арене.

«Для меня лично включение в рейтинг – это, безусловно, определяемый этап как для руководителя организации и показатель того, что мою работу и работу моей команды видят и замечают», – сказал Петр Боос.

И уточнил, что для успешного управления важно создать сильный и сплоченный коллектив, который готов преодолевать любые вызовы. Этот подход, по его словам, ценят все сотрудники компании.

Полный список лучших топ-менеджеров агропромышленного комплекса России опубликован в издании "Коммерсантъ".

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

Реклама