В Самаре из циркового вольера сбежал слон
Он даже успел дойти до здания местного правительства
24 января 2026, 14:50, ИА Амител
Вечером в Самаре произошел необычный инцидент: из цирка, носящего имя Олега Попова, убежал слон. Как сообщает информационный портал 63.ru, около десяти часов вечера горожане увидели крупное животное на улице Молодогвардейской. Слон двигался в направлении сквера "Шанхай", однако далеко уйти ему не удалось.
Сотрудники цирка обнаружили беглеца неподалеку от здания областного правительства и благополучно вернули обратно. Детали побега слона администрация цирка пока не комментирует.
Стоит отметить, что, по данным 63.ru, температура воздуха в Самаре в тот вечер опустилась до -20 градусов Цельсия, что представляло серьезную угрозу для здоровья теплолюбивого животного.
15:03:05 24-01-2026
Круто... Надеюсь. слоник не простудился)
15:28:46 24-01-2026
Черепаха с улиткой не сбегали?
17:40:12 24-01-2026
Найдите где прячет ключ от клетки!
17:49:11 24-01-2026
Слон хочет домой-в Индию или Африку.Большое несчастное животное в плену...
18:14:53 24-01-2026
Он даже дошел до здания местного правительства- хотел наверное на что-то пожаловаться- но не пустили.
19:13:55 25-01-2026
Жалко зверушку...