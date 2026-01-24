НОВОСТИПроисшествия

В Самаре из циркового вольера сбежал слон

Он даже успел дойти до здания местного правительства

24 января 2026, 14:50, ИА Амител

Два слона / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Два слона / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Вечером в Самаре произошел необычный инцидент: из цирка, носящего имя Олега Попова, убежал слон. Как сообщает информационный портал 63.ru, около десяти часов вечера горожане увидели крупное животное на улице Молодогвардейской. Слон двигался в направлении сквера "Шанхай", однако далеко уйти ему не удалось.

Сотрудники цирка обнаружили беглеца неподалеку от здания областного правительства и благополучно вернули обратно. Детали побега слона администрация цирка пока не комментирует.

Стоит отметить, что, по данным 63.ru, температура воздуха в Самаре в тот вечер опустилась до -20 градусов Цельсия, что представляло серьезную угрозу для здоровья теплолюбивого животного.

Два слона / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Слонов, которых подарил Путину президент Лаоса, пока не знают куда девать

В Ленинградском зоопарке слонов не держали уже больше 40 лет
НОВОСТИОбщество

дикие животные животные

Комментарии 6

Avatar Picture
Светлана

15:03:05 24-01-2026

Круто... Надеюсь. слоник не простудился)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:46 24-01-2026

Черепаха с улиткой не сбегали?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:12 24-01-2026

Найдите где прячет ключ от клетки!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:11 24-01-2026

Слон хочет домой-в Индию или Африку.Большое несчастное животное в плену...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:53 24-01-2026

Он даже дошел до здания местного правительства- хотел наверное на что-то пожаловаться- но не пустили.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

19:13:55 25-01-2026

Жалко зверушку...

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров