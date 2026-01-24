В Самаре из циркового вольера сбежал слон

Он даже успел дойти до здания местного правительства

24 января 2026, 14:50, ИА Амител

Два слона / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Вечером в Самаре произошел необычный инцидент: из цирка, носящего имя Олега Попова, убежал слон. Как сообщает информационный портал 63.ru, около десяти часов вечера горожане увидели крупное животное на улице Молодогвардейской. Слон двигался в направлении сквера "Шанхай", однако далеко уйти ему не удалось.

Сотрудники цирка обнаружили беглеца неподалеку от здания областного правительства и благополучно вернули обратно. Детали побега слона администрация цирка пока не комментирует.

Стоит отметить, что, по данным 63.ru, температура воздуха в Самаре в тот вечер опустилась до -20 градусов Цельсия, что представляло серьезную угрозу для здоровья теплолюбивого животного.