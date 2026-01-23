В Красноярском крае девочка погибла в сугробе
Следственный комитет возбудил уголовное дело
23 января 2026, 17:45, ИА Амител
В поселке Березовка Красноярского края десятилетняя девочка погибла, играя в снегу во дворе собственного дома. По предварительным данным, она пыталась выкопать тоннель в большом сугробе, но снежная масса неожиданно обрушилась и накрыла ребенка, сообщает Baza.
Родители забили тревогу, когда дочь долго не возвращалась с улицы. Они обнаружили ее вещи у сугроба и самостоятельно откопали девочку, но спасти ее уже не удалось – ребенок задохнулся под снегом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
18:07:24 23-01-2026
а дело-то на кого возбудили?
дом, снег, зима, сибирь, может - сама девочка? кого сажать собрались?
18:59:00 23-01-2026
Гость (18:07:24 23-01-2026) а дело-то на кого возбудили?дом, снег, зима, сибирь, мож... на родителей, они отвечают за несовершеннолетнего ребенка.
19:08:17 23-01-2026
Гость (18:07:24 23-01-2026) а дело-то на кого возбудили?дом, снег, зима, сибирь, мож... Видимо, думать нечем? Кто несет ответственность за несовершеннолетнего?
01:07:47 24-01-2026
Гость (18:07:24 23-01-2026) а дело-то на кого возбудили?дом, снег, зима, сибирь, мож... на родителей обычно или какой нить ЖЭУ
10:49:44 25-01-2026
Гость (01:07:47 24-01-2026) на родителей обычно или какой нить ЖЭУ... Какое тебе ЖЭУ в частном дворе?
19:25:24 23-01-2026
Есть факт смерти ребенка, значит обязаны возбудить дело, так положено. Родителей могут признать виновными
01:10:37 24-01-2026
в моем детстве более 45 лет назад в соседнем дворе так сразу двое задохлись.... внуки соседей 12 и 8 лет. Тоже в своем сугробе вырыли пещерку "домик" и как раз оттепель была после -29 стало -17... снег как-то весь подсел и их пещера упала на них. Помню родители их рыдали лет 5 а потом так и продали дом не могли там жить. мать все голоса детей слышала то в доме то на подворье. с ума сошла