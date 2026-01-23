В Красноярском крае девочка погибла в сугробе

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В поселке Березовка Красноярского края десятилетняя девочка погибла, играя в снегу во дворе собственного дома. По предварительным данным, она пыталась выкопать тоннель в большом сугробе, но снежная масса неожиданно обрушилась и накрыла ребенка, сообщает Baza.

Родители забили тревогу, когда дочь долго не возвращалась с улицы. Они обнаружили ее вещи у сугроба и самостоятельно откопали девочку, но спасти ее уже не удалось – ребенок задохнулся под снегом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.