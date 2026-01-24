Сильные снегопады снижают продуктивность большинства россиян

Кому-то сложно выполнять повседневные задачи, а кто-то быстрее устает

24 января 2026, 08:05, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Обильные снегопады существенно сказываются на продуктивности российских работников, сообщает "Газета.ru", ссылаясь на итоги опроса "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций". Более половины, а именно 58% опрошенных, заявили, что интенсивные осадки снега затрудняют выполнение привычных рабочих задач.

Почти половина респондентов (46%) указывает на усиление чувства усталости и нервозности в период снегопадов.

Помимо этого, треть опрошенных (33%) признались, что в такие дни, хотя и числятся работающими и выполняют некоторые обязанности, их фактическая результативность заметно снижается. Лишь 14% участников исследования относятся к зимним ненастьям положительно или индифферентно.