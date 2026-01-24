Житель Алтая разозлился на отца и чуть не забил его до смерти

У пострадавшего мужчины сломана челюсть и ребра

В столице Республики Алтай, Горно-Алтайске, произошел инцидент, в результате которого 21-летний молодой человек нанес тяжкие телесные повреждения своему отцу во время конфликта. Как сообщили представители пресс-службы МВД по Республике Алтай, у пострадавшего зафиксированы переломы ребер и челюсти.

Информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы от медицинских работников, сообщивших о доставке в больницу 46-летнего жителя города с серьезными травмами. По словам потерпевшего, виновником его состояния является его собственный сын.

По предварительным данным, следствие установило, что потерпевший организовал у себя дома вечеринку, на которую пригласил сына, проживающего отдельно. Однако, прибыв на место, молодой человек обнаружил, что отец находится в состоянии сильного алкогольного опьянения в компании незнакомых людей, а на кухне в мусорном ведре тлеет мусор.

Возмущенный увиденным, сын выразил недовольство, что спровоцировало словесную перепалку, переросшую в физическое насилие. Молодой человек нанес отцу несколько ударов кулаками по лицу, после чего начал избивать ногами. После драки сын покинул квартиру, а пьяный отец уснул.

На следующее утро сын решил навестить отца, опасаясь, что тот продолжит употреблять алкоголь. Оценив тяжесть состояния отца, парень самостоятельно доставил его в медицинское учреждение.