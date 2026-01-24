НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтая разозлился на отца и чуть не забил его до смерти

У пострадавшего мужчины сломана челюсть и ребра

24 января 2026, 11:30, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В столице Республики Алтай, Горно-Алтайске, произошел инцидент, в результате которого 21-летний молодой человек нанес тяжкие телесные повреждения своему отцу во время конфликта. Как сообщили представители пресс-службы МВД по Республике Алтай, у пострадавшего зафиксированы переломы ребер и челюсти.

Информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы от медицинских работников, сообщивших о доставке в больницу 46-летнего жителя города с серьезными травмами. По словам потерпевшего, виновником его состояния является его собственный сын.

По предварительным данным, следствие установило, что потерпевший организовал у себя дома вечеринку, на которую пригласил сына, проживающего отдельно. Однако, прибыв на место, молодой человек обнаружил, что отец находится в состоянии сильного алкогольного опьянения в компании незнакомых людей, а на кухне в мусорном ведре тлеет мусор.

Возмущенный увиденным, сын выразил недовольство, что спровоцировало словесную перепалку, переросшую в физическое насилие. Молодой человек нанес отцу несколько ударов кулаками по лицу, после чего начал избивать ногами. После драки сын покинул квартиру, а пьяный отец уснул.

На следующее утро сын решил навестить отца, опасаясь, что тот продолжит употреблять алкоголь. Оценив тяжесть состояния отца, парень самостоятельно доставил его в медицинское учреждение.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:19:18 24-01-2026

0% осуждения

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

14:07:48 24-01-2026

А мог бы и сгореть ... Всех пожурить, понять и простить.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

14:11:48 24-01-2026

Самозапрет на алкоголь не плохо было бы ввести.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:57:02 24-01-2026

Олег (14:11:48 24-01-2026) Самозапрет на алкоголь не плохо было бы ввести.... На Олегов введи самозапрет

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:56:41 24-01-2026

Дикий народ. А мы им аэропорты строим, дороги...

  -1 Нравится
Ответить
