Житель Алтая разозлился на отца и чуть не забил его до смерти
У пострадавшего мужчины сломана челюсть и ребра
24 января 2026, 11:30, ИА Амител
В столице Республики Алтай, Горно-Алтайске, произошел инцидент, в результате которого 21-летний молодой человек нанес тяжкие телесные повреждения своему отцу во время конфликта. Как сообщили представители пресс-службы МВД по Республике Алтай, у пострадавшего зафиксированы переломы ребер и челюсти.
Информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы от медицинских работников, сообщивших о доставке в больницу 46-летнего жителя города с серьезными травмами. По словам потерпевшего, виновником его состояния является его собственный сын.
По предварительным данным, следствие установило, что потерпевший организовал у себя дома вечеринку, на которую пригласил сына, проживающего отдельно. Однако, прибыв на место, молодой человек обнаружил, что отец находится в состоянии сильного алкогольного опьянения в компании незнакомых людей, а на кухне в мусорном ведре тлеет мусор.
Возмущенный увиденным, сын выразил недовольство, что спровоцировало словесную перепалку, переросшую в физическое насилие. Молодой человек нанес отцу несколько ударов кулаками по лицу, после чего начал избивать ногами. После драки сын покинул квартиру, а пьяный отец уснул.
На следующее утро сын решил навестить отца, опасаясь, что тот продолжит употреблять алкоголь. Оценив тяжесть состояния отца, парень самостоятельно доставил его в медицинское учреждение.
13:19:18 24-01-2026
0% осуждения
14:07:48 24-01-2026
А мог бы и сгореть ... Всех пожурить, понять и простить.
14:11:48 24-01-2026
Самозапрет на алкоголь не плохо было бы ввести.
19:57:02 24-01-2026
Олег (14:11:48 24-01-2026) Самозапрет на алкоголь не плохо было бы ввести.... На Олегов введи самозапрет
23:56:41 24-01-2026
Дикий народ. А мы им аэропорты строим, дороги...