Из-за массового блэкаута в Мурманской области возбудили уголовное дело
Свет отсутствовал в нескольких районах и в самом городе
24 января 2026, 12:55, ИА Амител
В связи с масштабным отключением электроэнергии в Мурманской области начато расследование по статье "Халатность", сообщает РИА Новости.
Вечером жители Мурманска и нескольких населенных пунктов в Североморске столкнулись с проблемами из-за резкого падения напряжения и перебоев в электроснабжении.
По информации следственных органов, отключения затронули и жизненно важные объекты, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Первоначальной причиной аварии называют обрыв ЛЭП и обледенение проводов из-за неблагоприятных погодных условий.
В регионе объявлен режим повышенной готовности, некоторые дома и важные учреждения временно оставались без электроэнергии и отопления.
Если обледенение, то в чем халатность?