Из-за массового блэкаута в Мурманской области возбудили уголовное дело

Свет отсутствовал в нескольких районах и в самом городе

24 января 2026, 12:55, ИА Амител

Лампочка в темноте / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В связи с масштабным отключением электроэнергии в Мурманской области начато расследование по статье "Халатность", сообщает РИА Новости.

Вечером жители Мурманска и нескольких населенных пунктов в Североморске столкнулись с проблемами из-за резкого падения напряжения и перебоев в электроснабжении.

По информации следственных органов, отключения затронули и жизненно важные объекты, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Первоначальной причиной аварии называют обрыв ЛЭП и обледенение проводов из-за неблагоприятных погодных условий.

В регионе объявлен режим повышенной готовности, некоторые дома и важные учреждения временно оставались без электроэнергии и отопления.