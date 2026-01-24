Пенсионерка-скамерша передумала судиться за квартиру после того, как ее пристыдил юрист
Сначала женщина хотела вернуть квартиру по "схеме Долиной", но потом испугалась, что попадет в психиатрическую лечебницу, и отозвала иск
24 января 2026, 17:35, ИА Амител
Пенсионерка отказалась от планов вернуть себе прежнее жилье после прочитанной морали, которую устроил юрист и снял на камеру.
76-летняя жительница Сосновоборска (Красноярский регион) в октябре 2024 года продала свою квартиру за 3,6 миллиона рублей. Покупателями выступила семья, приобретавшая недвижимость для члена семьи, участвующего в СВО. Сделка была оформлена в соответствии с законодательством, с участием риелторов, составлением договора и переводом средств на защищенный счет. Пенсионерка передала ключи, но вскоре изменила свое решение.
Пожилая женщина позже заявила о мошенничестве, утверждая, что не осознавала происходящего и лишилась денег. Правоохранительные органы начали расследование, возбудили уголовное дело, но, не обнаружив виновных, приостановили его. После этого пенсионерка подала гражданский иск против покупателей, ссылаясь на "нарушения когнитивных способностей", делающие сделку недействительной.
В суде адвокат покупателей, Оксана Яковлева, доказывала, что пенсионерка полностью дееспособна – она самостоятельно вела переговоры, посещала банк, подсчитывала денежные средства, взаимодействовала с риелторами и добровольно выселилась. Однако пенсионерка отказывалась признавать это.
"База" узнала, что накануне заключительного заседания юрист упрекнула женщину и апеллировала к ее моральным принципам. На слушании пенсионерку предупредили: в случае признания ее недееспособности она будет помещена в психиатрическую больницу. Тогда же женщина отозвала иск. Квартира осталась в собственности законных приобретателей.
18:21:13 24-01-2026
Решение просится изначально
Риэлтеров - ссс...грязными тряпками
Сделку сопровождают с каждой стороны юрист/нотариус, предварительно внеся каждый!!!! сумму сделки*2 на особый счёт
Покупатель вносит сумму сделки на 3-й счёт
Сделка совершена, залог юристам возвращается через год, покупателю - квартира, продавцу - деньги
Если продавец по прошествии некоего времени оспаривает сделку - больно бьем по голове юристов ибо недостаточно проверили
Ну вариантов этой идеи много можно набросить но суть-то остаётся
15:22:12 25-01-2026
Гость (18:21:13 24-01-2026) Решение просится изначальноРиэлтеров - ссс...грязными тр... Никто из перечисленных вами участников не может провести псиатрическое освидетельствование продавца. Только психиатр, и то это не гарантия на суде.
20:30:03 24-01-2026
Что значит перевод денежных средств на защищённый счёт?
13:32:33 25-01-2026
Гость (20:30:03 24-01-2026) Что значит перевод денежных средств на защищённый счёт?... Скорее всего счёт, с которого можно снять деньги только после того, как предоставят в банк выписку из его о том, что право собственности перешло к покупателю.
15:19:24 25-01-2026
Гость (20:30:03 24-01-2026) Что значит перевод денежных средств на защищённый счёт?... Видимо так назвали аккредитив.
13:12:16 25-01-2026
Что значит «скамерша»?
20:11:07 25-01-2026
Гость (13:12:16 25-01-2026) Что значит «скамерша»?... Мошенница
21:54:46 25-01-2026
Что значит «скамерша»?
Это значит Долина.