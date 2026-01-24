Экс-тренер российского футбольного клуба использовал нейросети для тренировок

ИИ составлял планы на игры и стратегию для участников команды

24 января 2026, 14:35, ИА Амител

Экс-наставник сочинского ФК, испанский специалист Роберт Морено прибегал к помощи ChatGPT в процессе управления командой. Информацию об этом Sports.ru предоставил Андрей Орлов, ранее занимавший должность заместителя гендиректора в клубе.

Согласно его заявлению, искусственный интеллект рекомендовал тренеру лишить футболистов "Сочи" сна на протяжении 28 часов перед встречей со "СКА-Хабаровск", а также предписывал подъем в 5 утра.

Орлов утверждает, что испанец использовал этот сервис для селекции игроков. В ходе поиска усиления для линии атаки Морено загрузил данные о Владимире Писарском, Павле Мелешине и Артуре Шушеначеве в ChatGPT, который отдал предпочтение последнему. В десяти играх сезона 2024/25 в составе "Сочи" Шушеначев не отметился результативными действиями.

Испанский специалист возглавлял сочинскую команду с 2023 года. Под его руководством клуб покинул РПЛ, перейдя в Первую лигу, однако спустя год вернулся обратно.