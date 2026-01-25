В Госдуме призвали полностью запретить анонимность в соцсетях

Депутаты уверены, что регистрирующихся в сети нужно обязательно идентифицировать

25 января 2026, 08:05, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, в разговоре с ТАСС высказал идею о введении запрета на анонимную регистрацию в социальных сетях и на других онлайн-платформах, действующих на территории России.

Свинцов считает, что за любым опубликованным материалом должна быть личность, поддающаяся однозначной идентификации. Депутат выразил уверенность в простоте реализации предложенной меры посредством принятия соответствующего федерального закона и его строгого соблюдения со стороны интернет-платформ.

По мнению парламентария, существует необходимость в полной ликвидации анонимного контента, учетных записей, а также исключении возможности использования ботов, ботоферм, массовых публикаций и автоматизированного создания контента с применением нейросетей в интернет-пространстве.

Ранее Свинцов выступил с инициативой запретить использование социальных сетей лицам, не достигшим 14-летнего возраста, мотивируя это чрезмерным увлечением подростков онлайн-средой, которое, по его мнению, приводит к отчуждению от реального общения и социальной жизни.