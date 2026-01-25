В Госдуме призвали полностью запретить анонимность в соцсетях
Депутаты уверены, что регистрирующихся в сети нужно обязательно идентифицировать
25 января 2026, 08:05, ИА Амител
Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, в разговоре с ТАСС высказал идею о введении запрета на анонимную регистрацию в социальных сетях и на других онлайн-платформах, действующих на территории России.
Свинцов считает, что за любым опубликованным материалом должна быть личность, поддающаяся однозначной идентификации. Депутат выразил уверенность в простоте реализации предложенной меры посредством принятия соответствующего федерального закона и его строгого соблюдения со стороны интернет-платформ.
По мнению парламентария, существует необходимость в полной ликвидации анонимного контента, учетных записей, а также исключении возможности использования ботов, ботоферм, массовых публикаций и автоматизированного создания контента с применением нейросетей в интернет-пространстве.
Ранее Свинцов выступил с инициативой запретить использование социальных сетей лицам, не достигшим 14-летнего возраста, мотивируя это чрезмерным увлечением подростков онлайн-средой, которое, по его мнению, приводит к отчуждению от реального общения и социальной жизни.
По-моему у Азимова было. Мэру на шею надевали обруч с взрывчаткой,а на площади возле мэрии стоял щит с двумя кнопками. На одной "одобряю деятельность мэра ", на другой "не одобряю". Если больше половины жителей не одобрили, обруч взрывался. Понимаю,что мечта несбыточная,но очень хочется. Правда тогда депутатов точно не останется ни одного.
10:10:30 25-01-2026
Хорошая мысль. Может Свинцов с Боярским предложат соответствующий законопроект, единственный из всех, который точно поддержат избиратели.
09:58:39 25-01-2026
Что такое анонимность? У меня подруга Таня Иванова, она искренне не понимает почему я не хочу подписывать свои комментарии своей весьма редкой фамилией.
10:11:12 25-01-2026
Сколько ресурсов зря переводят. Можно ведь сразу принять закон по которому будет просто запрещено. А потом применять в нужной ситуации.
Захотел человек сделать что-нибудь, а вот пожалуйста русским языком написано "запрещено" И всё не нужно ни каких заседаний, головы людям новой информацией засорять и т.д. Со временем все с детства будут знать, что всё запрещено и общество выйдет на качественно новый уровень
11:08:08 25-01-2026
Нас нельзя фотографировать, а вот это вот надобно
12:20:32 25-01-2026
В сентябре на плейбисците этого Свиньицова бабушка Элла будет продлевать ?
12:50:56 25-01-2026
Занесет - продлят. И ведь занесет, не сомневайтесь.
15:28:18 25-01-2026
14:08:53 25-01-2026
Главное, чтобы декларации доходов депутатов Госдумы остались анонимными.
15:30:02 25-01-2026
А в чем, собственно, проблема? Почему трудно подписаться своим именем под своими словами? Или вам проще анонимной шавкой тявкать нежели за свои слова отвечать как взрослый человек?
15:59:38 25-01-2026
07:22:30 26-01-2026
Гость (15:59:38 25-01-2026) Ну так покажи пример, подпишись. Будь, наконец , взрослым че... Казанин Владимир Григорьевич. Дальше что? Я себя назвал. Опасений никаких не имею. Что ты мне еще скажешь? Может теперь про себя?
16:04:49 25-01-2026
16:12:09 25-01-2026
Гость (15:30:02 25-01-2026) А в чем, собственно, проблема? Почему трудно подписаться сво... Это в демократическом государстве можно подписаться своим именем и ничего не будет.
07:23:18 26-01-2026
08:29:07 26-01-2026
Спроси у ИИ, если сам не можешь это определить.
17:44:24 25-01-2026
Гость (15:30:02 25-01-2026) А в чем, собственно, проблема? Почему трудно подписаться сво... Потому что бросаться фекалиями инкогнито в интернете популярный ныне стиль общения. Многие иначе не умеют. Прикрывают свободой слова высказывания вне компетенций, оскорбления и клевету. В реале за всё нужно отвечать, что неминуемо и в интернете при наличии подписи.
19:31:34 25-01-2026
Гость (17:44:24 25-01-2026) Потому что бросаться фекалиями инкогнито в интернете популяр... На чистое имя, клевета и оскорбления не прилипнут, а лицемерие, подлость сами в сети лезет.
19:43:25 25-01-2026
Гость (17:44:24 25-01-2026) Потому что бросаться фекалиями инкогнито в интернете популяр... Соц. сети это не институт благородных девиц, здесь в шесть секунд определят - ты за белых или за красных. Ну и не взыщи.
07:24:31 26-01-2026
07:42:03 26-01-2026
Гость (07:24:31 26-01-2026) А с чего ты решил, что именно твое мнение верное, а оппонент... У Бога одна истина, а вот вражина Бога, наделил людей для каждого своим мнением, поэтому Гость ты в этом дьявольском хоре поешь свое мнение и сомнение....
09:08:53 26-01-2026
09:21:07 26-01-2026
Гость (09:08:53 26-01-2026) Что за бред?... Бред говоришь? Во всем есть только ода истина, а все другие варианты от Лукавого.
09:19:24 26-01-2026
Пусть лучше свои декларации о ежегодных доходах предоставляют для публичного пространства,вот тогда и будем подписываться.А то ,вы назовитесь,а мы вам не обязаны ничем.
13:16:40 26-01-2026
О чем вы спорите? Скоро так и будет. Каждый будет овечать за свои слова и поступки.