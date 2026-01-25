НОВОСТИОбщество

В Госдуме призвали полностью запретить анонимность в соцсетях

Депутаты уверены, что регистрирующихся в сети нужно обязательно идентифицировать

25 января 2026, 08:05, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, в разговоре с ТАСС высказал идею о введении запрета на анонимную регистрацию в социальных сетях и на других онлайн-платформах, действующих на территории России.

Свинцов считает, что за любым опубликованным материалом должна быть личность, поддающаяся однозначной идентификации. Депутат выразил уверенность в простоте реализации предложенной меры посредством принятия соответствующего федерального закона и его строгого соблюдения со стороны интернет-платформ.

По мнению парламентария, существует необходимость в полной ликвидации анонимного контента, учетных записей, а также исключении возможности использования ботов, ботоферм, массовых публикаций и автоматизированного создания контента с применением нейросетей в интернет-пространстве.

Ранее Свинцов выступил с инициативой запретить использование социальных сетей лицам, не достигшим 14-летнего возраста, мотивируя это чрезмерным увлечением подростков онлайн-средой, которое, по его мнению, приводит к отчуждению от реального общения и социальной жизни.

интернет

Комментарии 25

Avatar Picture
Гость

08:15:38 25-01-2026

По-моему у Азимова было. Мэру на шею надевали обруч с взрывчаткой,а на площади возле мэрии стоял щит с двумя кнопками. На одной "одобряю деятельность мэра ", на другой "не одобряю". Если больше половины жителей не одобрили, обруч взрывался. Понимаю,что мечта несбыточная,но очень хочется. Правда тогда депутатов точно не останется ни одного.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:30 25-01-2026

Гость (08:15:38 25-01-2026) По-моему у Азимова было. Мэру на шею надевали обруч с взрывч...
Хорошая мысль. Может Свинцов с Боярским предложат соответствующий законопроект, единственный из всех, который точно поддержат избиратели.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:39 25-01-2026

Что такое анонимность? У меня подруга Таня Иванова, она искренне не понимает почему я не хочу подписывать свои комментарии своей весьма редкой фамилией.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:12 25-01-2026

Сколько ресурсов зря переводят. Можно ведь сразу принять закон по которому будет просто запрещено. А потом применять в нужной ситуации.
Захотел человек сделать что-нибудь, а вот пожалуйста русским языком написано "запрещено" И всё не нужно ни каких заседаний, головы людям новой информацией засорять и т.д. Со временем все с детства будут знать, что всё запрещено и общество выйдет на качественно новый уровень

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:08 25-01-2026

Нас нельзя фотографировать, а вот это вот надобно

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:32 25-01-2026

В сентябре на плейбисците этого Свиньицова бабушка Элла будет продлевать ?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:56 25-01-2026

Гость (12:20:32 25-01-2026) В сентябре на плейбисците этого Свиньицова бабушка Элла буд...
Занесет - продлят. И ведь занесет, не сомневайтесь.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:18 25-01-2026

Гость (12:20:32 25-01-2026) В сентябре на плейбисците этого Свиньицова бабушка Элла буд... А вам так нравится слова коверкать и употреблять «плеЙбисцит»? И, кстати, зачем вообще здесь это слово? Всенародного голосования не будет, будут выборы. Вы разницу понимаете?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:53 25-01-2026

Главное, чтобы декларации доходов депутатов Госдумы остались анонимными.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:02 25-01-2026

А в чем, собственно, проблема? Почему трудно подписаться своим именем под своими словами? Или вам проще анонимной шавкой тявкать нежели за свои слова отвечать как взрослый человек?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:38 25-01-2026

Гость (15:30:02 25-01-2026) А в чем, собственно, проблема? Почему трудно подписаться сво... Ну так покажи пример, подпишись. Будь, наконец , взрослым человеком, а не шавкой подзаборной! Или, по-твоему, другие должны оставлять свои координаты, а ты так и будешь из-за угла тявкать?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:30 26-01-2026

Гость (15:59:38 25-01-2026) Ну так покажи пример, подпишись. Будь, наконец , взрослым че... Казанин Владимир Григорьевич. Дальше что? Я себя назвал. Опасений никаких не имею. Что ты мне еще скажешь? Может теперь про себя?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:49 25-01-2026

Гость (15:30:02 25-01-2026) А в чем, собственно, проблема? Почему трудно подписаться сво... Ну так ты с себя начни! Почему не ввел в поле ИМЯ свои настоящие данные?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:09 25-01-2026

Гость (15:30:02 25-01-2026) А в чем, собственно, проблема? Почему трудно подписаться сво... Это в демократическом государстве можно подписаться своим именем и ничего не будет.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:23:18 26-01-2026

Гость (16:12:09 25-01-2026) Это в демократическом государстве можно подписаться своим им... Это какое государство демократическое? Хочу услышать твою версию.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:29:07 26-01-2026

Гость (07:23:18 26-01-2026) Это какое государство демократическое? Хочу услышать твою ве... ]
Спроси у ИИ, если сам не можешь это определить.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:24 25-01-2026

Гость (15:30:02 25-01-2026) А в чем, собственно, проблема? Почему трудно подписаться сво... Потому что бросаться фекалиями инкогнито в интернете популярный ныне стиль общения. Многие иначе не умеют. Прикрывают свободой слова высказывания вне компетенций, оскорбления и клевету. В реале за всё нужно отвечать, что неминуемо и в интернете при наличии подписи.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:34 25-01-2026

Гость (17:44:24 25-01-2026) Потому что бросаться фекалиями инкогнито в интернете популяр... На чистое имя, клевета и оскорбления не прилипнут, а лицемерие, подлость сами в сети лезет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:43:25 25-01-2026

Гость (17:44:24 25-01-2026) Потому что бросаться фекалиями инкогнито в интернете популяр... Соц. сети это не институт благородных девиц, здесь в шесть секунд определят - ты за белых или за красных. Ну и не взыщи.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:24:31 26-01-2026

Гость (19:43:25 25-01-2026) Соц. сети это не институт благородных девиц, здесь в шесть с... А с чего ты решил, что именно твое мнение верное, а оппонент не прав? Ты где-то купил индульгенцию на правду?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:42:03 26-01-2026

Гость (07:24:31 26-01-2026) А с чего ты решил, что именно твое мнение верное, а оппонент... У Бога одна истина, а вот вражина Бога, наделил людей для каждого своим мнением, поэтому Гость ты в этом дьявольском хоре поешь свое мнение и сомнение....

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:53 26-01-2026

Гость (07:42:03 26-01-2026) У Бога одна истина, а вот вражина Бога, наделил людей для к... Что за бред?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:07 26-01-2026

Гость (09:08:53 26-01-2026) Что за бред?... Бред говоришь? Во всем есть только ода истина, а все другие варианты от Лукавого.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:19:24 26-01-2026

Пусть лучше свои декларации о ежегодных доходах предоставляют для публичного пространства,вот тогда и будем подписываться.А то ,вы назовитесь,а мы вам не обязаны ничем.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:40 26-01-2026

О чем вы спорите? Скоро так и будет. Каждый будет овечать за свои слова и поступки.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров