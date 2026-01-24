В Барнауле продолжается активная уборка снега

Работают сотрудники дорожных служб круглосуточно

24 января 2026, 10:55, ИА Амител

Уборка снега / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Барнауле городские службы ежедневно обеспечивают безопасность пешеходов, проводя работы по всей территории. Как сообщили в администрации города, специалисты занимаются устранением снежных завалов, нанесением антигололедного покрытия на тротуары, а также приведением в порядок подходов к автобусным остановкам и пешеходным зонам.

23 января днем уборка велась на улицах Смольной, Профсоюзов, 80-й Гвардейской Дивизии, Молодежной, Балтийской, на проспектах Красноармейском и Строителей, а также в Северном Власихинском проезде. Остановки общественного транспорта очищались на Змеиногорском тракте, улицах Малахова, Попова, Власихинской и Лазурной.

В общей сложности на улицах задействовано 87 единиц спецтехники и 144 сотрудника. Работники дорожных служб подчеркивают, что при минусовых температурах обработка антигололедными реагентами осуществляется несколько раз в течение дня.