На оживленном перекрестке Барнаула заработал новый светофор

Появился регулировщик на пересечении Солнечной Поляны и 280-летия Барнаула

24 января 2026, 11:10, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула
Светофор в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле на перекрестке улиц Солнечная Поляна и 280-летия Барнаула введен в эксплуатацию новый светофор. Как сообщили в городской администрации, устройство подключено к необходимым коммуникациям и работает в обычном режиме, осуществляя контроль за движением транспорта и пешеходов.

Представители мэрии заявили, что решение об установке светофора основывалось на запросах жителей и результатах анализа аварийности, проведенного ГИБДД на данном участке дороги.

По словам Валерия Ведяшкина, главы комитета по дорожному хозяйству и транспорту барнаульской администрации, новый светофор способствует повышению безопасности дорожного движения. Он подчеркнул, что объект поможет оптимизировать транспортные потоки, сократить вероятность ДТП и улучшить условия передвижения для всех.

Городские власти подчеркнули, что установка и запуск светофора были осуществлены в рамках городской программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на период с 2015 по 2030 годы".

Светофор / Фото: amic.ru

Житель Барнаула на спор забрался на светофор и разорвал печень

31 декабря мужчина был пьян и поспорил с приятелем, что может забраться на светофор
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:28:31 24-01-2026

Теперь стало трудно выехать со двора, скапливаются машины на выезд на ул. Солнечную поляну и тем самым перекрывают выезд из двора, и на самой Солнечной поляне пробки на поворот на 280 лет Барнаулу. Короче за светофор спасибо, но может его както можно подрегулировать?

Avatar Picture
Гость

17:34:24 24-01-2026

" но может его както можно подрегулировать? "------- Живите с этим... На Ленинском "зеленую" волну уже сколько лет сделать не могут...

