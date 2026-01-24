На оживленном перекрестке Барнаула заработал новый светофор

Появился регулировщик на пересечении Солнечной Поляны и 280-летия Барнаула

24 января 2026, 11:10, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле на перекрестке улиц Солнечная Поляна и 280-летия Барнаула введен в эксплуатацию новый светофор. Как сообщили в городской администрации, устройство подключено к необходимым коммуникациям и работает в обычном режиме, осуществляя контроль за движением транспорта и пешеходов.

Представители мэрии заявили, что решение об установке светофора основывалось на запросах жителей и результатах анализа аварийности, проведенного ГИБДД на данном участке дороги.

По словам Валерия Ведяшкина, главы комитета по дорожному хозяйству и транспорту барнаульской администрации, новый светофор способствует повышению безопасности дорожного движения. Он подчеркнул, что объект поможет оптимизировать транспортные потоки, сократить вероятность ДТП и улучшить условия передвижения для всех.

Городские власти подчеркнули, что установка и запуск светофора были осуществлены в рамках городской программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на период с 2015 по 2030 годы".