Пугачеву проверяют по статье о дискредитации ВС РФ после просьбы включить ее в список иноагентов

Певицу Аллу Пугачёву попросили проверить по статье о дискредитации Вооружённых сил (ВС) РФ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, с соответствующим заявлением в полицию Подмосковья обратилась жительница Звенигорода.

Обращение поступило к правоохранителям в ночь на 20 сентября. Россиянка посчитала, что в посте певицы с просьбой признать её иноагентом есть признаки дискредитации ВС РФ.

Напомним, что накануне Министерство юстиции внесло комика Максима Галкина в список иноагентов. В ведомстве указали, что юморист занимается политической деятельностью и получает финансирование от Киева.

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После этого Пугачёва попросила зачислить её «в ряды иноагентов моей любимой страны», поскольку она «солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».