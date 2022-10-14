Умер Робби Колтрейн, исполнитель роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

Шотландский актёр Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает британское агентство Press Association со ссылкой на его агента Белинду Райт.

Отмечается, что в 94-95 годах Колтрейн три раза подряд получил приз Британской академии кино и телеискусства (BAFTA) за лучшую мужскую роль за съёмки в сериале «Метод Крекера».

Также актёр известен по картинам о Джеймсе Бонде «И целого мира мало» и «Золотой глаз», «Двенадцать друзей Оушена», «Из ада» и других. Также Колтрейн озвучивал известные мультфильмы.