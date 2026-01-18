Lada догоняет инфляцию. Почему резко дорожают российские автомобили
Некоторые марки выросли в цене на 52 тысячи рублей
18 января 2026, 06:50, ИА Амител
С начала 2026 года автомобили Lada подорожали на сумму от 2 до 52 тысяч рублей. Повышение цен затронуло большинство моделей бренда. Причины корректировки прайсов озвучил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. О ситуации сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
В предыдущие годы рост стоимости автомобилей Lada отставал от уровня инфляции. В 2025 году завод увеличивал цены лишь один раз – менее чем на 2%. При этом, по данным Росстата, с 2021 года совокупная инфляция в стране превысила 50%, тогда как минимальная цена Lada Granta за этот период выросла примерно на 44,5%.
В компании отмечают, что в текущих условиях сдерживать цены дальше стало невозможно. Среди ключевых факторов подорожания называют инфляционное давление, рост доли импортных компонентов, а также усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, которые активно снижают цены.
Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто отмечает, что АвтоВАЗ долго удерживал цены, стараясь сохранить долю рынка на фоне сокращения продаж.
По итогам года российский авторынок снизился примерно на 16%, тогда как продажи АвтоВАЗа сократились почти на 25%. По мнению эксперта, это связано с падением покупательной способности основной аудитории бренда. При этом автопром в целом остается малорентабельной отраслью, и производителям необходимо поддерживать хотя бы минимальную окупаемость.
Для сравнения: если в 2021 году базовая Lada Granta стоила около 590 тысяч рублей, то сегодня ее цена начинается примерно с 850 тысяч. В зависимости от комплектации стоимость может превышать 1,2 млн рублей. Lada Vesta сейчас предлагается в диапазоне от 1,5 до более чем 2 млн рублей.
На фоне роста цен все чаще звучат заявления, что за сопоставимые суммы можно приобрести подержанные автомобили корейских марок в хорошем состоянии или почти новые машины, ввезенные из Китая и Южной Кореи.
Ну тепереь после повышения цен отбоя не будет от покупателей!!!
09:51:37 18-01-2026
Сергей😎 (07:18:07 18-01-2026) Ну тепереь после повышения цен отбоя не будет от покупателей... Вроде итак ажиотажный спрос на Лады, очереди из желающих приобрести дефицитные модели класса "А зачем?" от гиганта автопрома.
07:35:17 18-01-2026
Логика железная, китайские машины дешевеют а наши не берут значит нужно поднять цену, ничего не понимаю, либо на автовазе тупые либо у меня лыжы не едут)))
08:09:45 18-01-2026
Лучше на общественном транспорте
08:26:48 18-01-2026
Не надо их покупать. Подешевеют. Наверное.
12:59:05 18-01-2026
Гость (08:26:48 18-01-2026) Не надо их покупать. Подешевеют. Наверное.... вряд ли, они их составят на поле и будут гнить потом в переплавку но цены не скинут, это мировая практика.
08:34:19 18-01-2026
жадность и глупость
хитрость и наглость.
08:51:06 18-01-2026
Lada Vesta сейчас предлагается в диапазоне от 1,5 до более чем 2 млн рублей.---------Отмените пошлины и за лям можно будет купить вполне достойное китайское авто. Я понимаю, что стратегически важно автоваз не обнулять, но берега должны-то быть.
09:13:32 18-01-2026
Гость (08:51:06 18-01-2026) Lada Vesta сейчас предлагается в диапазоне от 1,5 до более ч... а сделать лады по 500 тысяч, а ниву за 510 тысяч, то за на Вазы очередь будет.
10:17:39 18-01-2026
найди отличия. (09:13:32 18-01-2026) а сделать лады по 500 тысяч, а ниву за 510 тысяч, то за на В... что приведёт к увеличению стоимости))) а так да - ты прав. За 500 я бы гранту взял в нормальной комплектации на 3-5 лет поездить, потом взял бы новую. Но вместо гранты за 1.2 (без подушек), я взял террано за 1.5 с пробегом 40 000. А так лада имеет все возможности стать действительно народным автомобилем, но за адекватные деньги.
11:32:17 18-01-2026
Гость (10:17:39 18-01-2026) что приведёт к увеличению стоимости))) а так да - ты прав. З... вот мы это понимаем, а авто Ваз нет.
а потому что
а сделать лады по 500 тысяч, а ниву за 510 тысяч, то за на Вазы очередь будет.
16:00:48 18-01-2026
найди отличия. (11:32:17 18-01-2026) вот мы это понимаем, а авто Ваз нет.а потому чтоа сд... Если Мерседес сделать за 500 тыс, то за ним еще больше очереди будут! Осталось только сделать!
09:04:12 18-01-2026
Между тем цены на новые японские авто
Ярис/Витц - 830 т.р.
Королла - 1,140 млн.р
Аква (гибрид) - 1,2 млн.р
Рав4 - 2,2 млн.р
Круизер 300 - 2,6 млн.р
Конечно, эти японские поделки значительно уступают продукции ВАЗ но при этом и стоят в два раза дешевле.
Про количество зарплат необходимых для покупки авто , там и здесь, лучше не думать конечно
09:54:46 18-01-2026
Гость (09:04:12 18-01-2026) Между тем цены на новые японские автоЯрис/Витц - 830 т.р...
А зачем?
10:56:59 18-01-2026
Гость (09:04:12 18-01-2026) Между тем цены на новые японские автоЯрис/Витц - 830 т.р... Витц - это разве машина?
09:18:45 18-01-2026
О ДТП: что ни труп, то в автовазе. Это тоже надо учесть
09:41:41 18-01-2026
Гость (09:18:45 18-01-2026) О ДТП: что ни труп, то в автовазе. Это тоже надо учесть... покупайте краз,при дтп они самые безопасные.
20:39:23 18-01-2026
Гость (09:41:41 18-01-2026) покупайте краз,при дтп они самые безопасные.... КРАЗ-не ВАЗ он чисто за вазы предъявляет. На Патриоте тож можно витцы раскатывать, а на Кразе любой Крузак в блин))
14:20:07 19-01-2026
Гость (09:41:41 18-01-2026) покупайте краз,при дтп они самые безопасные.... покупайте но учтите. По утрам будете бензина заливать не по 20 литров а по 400 литров
13:01:09 18-01-2026
Гость (09:18:45 18-01-2026) О ДТП: что ни труп, то в автовазе. Это тоже надо учесть... на прошлой неделе на присягино виц раскатали в лепеху на встречку вылез водила не выжил.
09:31:10 18-01-2026
Специально на фото ужас?
10:57:42 18-01-2026
Логика железная, китайские машины дешевеют а наши не берут значит нужно поднять цену, ничего не понимаю, либо на автовазе тупые либо у меня лыжы не едут)))
Тут полиитикаа! В отношении цен у нас она просто гнилая от чиновников и депутатов. Чем хуже, тем дороже. Это главное. Чем быстрее инфляция, чем хуже народу, тем больше миллиардеров у нас. У чиновников средней руки уже миллардами добра. У сельских депутатов уже появились такие, что десятки миллионов и не знают откуда. Воровство и взяточничество просто тотальное, больше никак не объяснить.
10:57:56 18-01-2026
Больше всех переживают за цены на наши машины те, кто никогда их не покупает.
13:03:07 18-01-2026
Гость (10:57:56 18-01-2026) Больше всех переживают за цены на наши машины те, кто никогд... ну почему у меня нива тревел правда не только есть еще и нормальная иномарка.
11:35:10 18-01-2026
покупайте краз,при дтп они самые безопасные.
Бред не несите. У тех кто на ВАЗе, сделанном из жести, действительно мало шансов остаться в живых при столкновении с нормальной машиной.
21:44:08 18-01-2026
гость (11:35:10 18-01-2026) покупайте краз,при дтп они самые безопасные.Бред не неси... ну машин с с металла да же в 1мм давно не существует а китайцы да же не из жести а из фольги у них стойка между дверями пальцем проминается и рычаги подвески штампованные из жести.
11:39:35 18-01-2026
В прошлые годы рост цен на лады отставал...
Так и должно быть на любые модели автомобилей при наличии среди них здоровой конкуренции
13:05:27 18-01-2026
просто китайцы к себестоимости прибавляют максимум 20% плюс наши барыги на растаможке и утиль сбор 100% а автоваз 200-250% а потом удивляются почему покупают китайцев, красная цена любому автовазу в районе 500 тр
13:10:44 18-01-2026
Значит есть в стране богатенькие Буратино, которые еще могут купить этот автохлам.
15:01:13 18-01-2026
Продал свое авто и стал счастливым.
16:48:48 18-01-2026
Гость (15:01:13 18-01-2026) Продал свое авто и стал счастливым.... ...а тот кто его купил?