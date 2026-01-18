Lada догоняет инфляцию. Почему резко дорожают российские автомобили

Некоторые марки выросли в цене на 52 тысячи рублей

18 января 2026, 06:50, ИА Амител

Автомобиль "Лада" / Фото: создано в нейросети

С начала 2026 года автомобили Lada подорожали на сумму от 2 до 52 тысяч рублей. Повышение цен затронуло большинство моделей бренда. Причины корректировки прайсов озвучил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. О ситуации сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

В предыдущие годы рост стоимости автомобилей Lada отставал от уровня инфляции. В 2025 году завод увеличивал цены лишь один раз – менее чем на 2%. При этом, по данным Росстата, с 2021 года совокупная инфляция в стране превысила 50%, тогда как минимальная цена Lada Granta за этот период выросла примерно на 44,5%.

В компании отмечают, что в текущих условиях сдерживать цены дальше стало невозможно. Среди ключевых факторов подорожания называют инфляционное давление, рост доли импортных компонентов, а также усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, которые активно снижают цены.

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто отмечает, что АвтоВАЗ долго удерживал цены, стараясь сохранить долю рынка на фоне сокращения продаж.

По итогам года российский авторынок снизился примерно на 16%, тогда как продажи АвтоВАЗа сократились почти на 25%. По мнению эксперта, это связано с падением покупательной способности основной аудитории бренда. При этом автопром в целом остается малорентабельной отраслью, и производителям необходимо поддерживать хотя бы минимальную окупаемость.

Для сравнения: если в 2021 году базовая Lada Granta стоила около 590 тысяч рублей, то сегодня ее цена начинается примерно с 850 тысяч. В зависимости от комплектации стоимость может превышать 1,2 млн рублей. Lada Vesta сейчас предлагается в диапазоне от 1,5 до более чем 2 млн рублей.

На фоне роста цен все чаще звучат заявления, что за сопоставимые суммы можно приобрести подержанные автомобили корейских марок в хорошем состоянии или почти новые машины, ввезенные из Китая и Южной Кореи.