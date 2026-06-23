ЛДПР в Алтайском крае выдвинула кандидатов в депутаты краевого парламента

Список кандидатов на выборы в Госдуму будет утвержден в Москве

23 июня 2026, 19:20, ИА Амител

Внеочередная партийная конференция ЛДПР в Алтайском крае / Фото: пресс-служба ЛДПР

Алтайское региональное отделение ЛДПР провело внеочередную партийную конференцию, посвященную предстоящим выборам.

Главный вопрос повестки дня — утверждение списка кандидатов на выборы в Алтайское Законодательное собрание, сообщает пресс-служба партии.

Внеочередная партийная конференция ЛДПР в Алтайском крае / Фото: пресс-служба ЛДПР

В мероприятии приняли участие делегаты от всех действующих местных отделений партии в регионе. Кандидаты утверждены. Как подчеркнул координатор реготделения Сергей Булаев, кандидаты ЛДПР будут участвовать в выборах в составе территориальных групп, а также поборются за победу в одномандатных округах.

Внеочередная партийная конференция ЛДПР в Алтайском крае / Фото: пресс-служба ЛДПР

В партии подтвердили, что среди кандидатов — действующие депутаты АКЗС Сергей Булаев, Ирина Шудра, а также активист Славгородского отделения ЛДПР Денис Нахтигаль, участник СВО Игорь Альшанский, депутат Топчихинского сельсовета Иван Алырчиков, активист ЛДПР Евгений Русин.

Внеочередная партийная конференция ЛДПР в Алтайском крае / Фото: пресс-служба ЛДПР

Полный список кандидатов обещают сообщить позднее.

«Каждый из наших кандидатов — человек уважаемый, грамотный, с настоящим партийным опытом за плечами. И главное — все они идут в политику, чтобы помогать людям, решать их проблемы и делать жизнь в нашем Алтайском крае лучше, комфортнее, справедливее», — подчеркнул Сергей Булаев.

Списки кандидатов на выборы в Государственную Думу от ЛДПР будут утверждены на предвыборном съезде партии в Москве. Съезд проходит во вторник, 23 июня. В нем участвует Сергей Булаев.

«У ЛДПР — не общие обещания, а конкретная программа, как улучшить жизнь в стране. О каждом ее пункте расскажем отдельно», — отметил Булаев.