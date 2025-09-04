"Летите, голуби" Исаака Дунаевского. Текст песни, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
04 сентября 2025, 10:30, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
И. Дунаевский, М. Матусовский – "Летите, голуби"
Летите, голуби, летите,
Для вас нигде преграды нет.
Несите, голуби, носите
Народам мира свой привет.
Пусть над землею ветер стонет,
Пусть в темных тучах небосвод,
В пути вас коршун не догонит,
В пути вас буря не собьет.
Во имя счастья и свободы
Летите, голуби, вперед.
Глядят с надеждою народы
На ваш желаемый полет.
Летите, голуби, летите
В лучах зари и в грозной мгле.
Зовите, голуби, зовите
К труду и миру на Земле.
Летите, голуби, в лучах света...
10:37:28 04-09-2025
По физкультуре когда упражнения выставят (пыжок через коня)
И по труду (чертежи табуретки)
11:00:28 04-09-2025
Вот то что исконно наше, так это матершинные частушки. Их включат в программу? Хотя можно и Шнура тоже изучать.
Реально заняться больше нечем.