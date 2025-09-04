"Летите, голуби" Исаака Дунаевского. Текст песни, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

04 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Микрофон / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

И. Дунаевский, М. Матусовский – "Летите, голуби"

Летите, голуби, летите,

Для вас нигде преграды нет.

Несите, голуби, носите

Народам мира свой привет.

Пусть над землею ветер стонет,

Пусть в темных тучах небосвод,

В пути вас коршун не догонит,

В пути вас буря не собьет.

Во имя счастья и свободы

Летите, голуби, вперед.

Глядят с надеждою народы

На ваш желаемый полет.

Летите, голуби, летите

В лучах зари и в грозной мгле.

Зовите, голуби, зовите

К труду и миру на Земле.

Летите, голуби, в лучах света...

