Личный пирс Киркорова у его коттеджа в подмосковном Красногорске станет общественным
Народный артист приобрел участок берега еще в 2014 году, оформив 20‑летнюю ипотеку
16 января 2026, 22:00, ИА Амител
Министерство экологии Московской области вынесло предписание Филиппу Киркорову – артист обязан открыть доступ к своему личному пирсу на берегу Москвы‑реки в подмосковном Красногорске, сообщает телеграм‑канал Mash.
Такое решение принято по итогам проверки документов на объект, в ходе которой выявлены грубые нарушения при строительстве и использовании береговой полосы.
Пирс размером 235 на 82 метра возвели в 2021 году как часть комплекса особняка артиста. Сразу после постройки территорию обнесли забором, полностью перекрыв подход к воде.
В ходе проверки установлено, что Киркоров не получил от Росимущества разрешение на использование участка у воды, не оформил разрешение на строительство, не ввел объект в эксплуатацию и не поставил его на кадастровый учет.
Кроме того, в договоре с Минэкологии указана неверная акватория: вместо Москвы‑реки значится Волга.
В результате пирс признан незаконным на территории частного владения. По закону береговая полоса шириной 20 метров должна оставаться общедоступной, объект подлежит переводу в общественный статус.
Участок берега Филипп Киркоров приобрел еще в 2014 году, оформив 20‑летнюю ипотеку. За годы на территории появилось несколько домов, спа‑комплекс, теннисный корт, качели и высокий забор, изолирующий территорию от посторонних.
На предписание Росприроднадзора о добровольном демонтаже заграждения артист не отреагировал. На данный момент суд по делу о признании сделки по продаже участка недействительной назначен на конец января 2026 года.
22:21:31 16-01-2026
Обрежет до 19 метров и будет счастлив
04:19:51 17-01-2026
Гость (22:21:31 16-01-2026) Обрежет до 19 метров и будет счастлив ... Токсичность или карпы?
22:36:18 16-01-2026
Проверить эту "элиту" по алфавиту... А то сплошь должники и нарушители((((((
23:58:26 16-01-2026
Дюжину лет закрывало глаза на незаконность заграждения и вдруг спохватилось министерство!? Почему не привлечены к ответу те, кто давал разрешение Филе и годами не исправлял допущенный ляп?
04:22:04 17-01-2026
Пропуск с фейковым гражданством и билет в космос?
07:12:23 17-01-2026
В Алтайском крае похожие события в случае с озером Ая и есть жалобы на Пионерское озеро. Аю огородили со всех сторон. Мышь не проскочит Даже в 2004 году еще можно было пройти к озеру, а 2006 году огородили и стали брать деньги за проход к озеру.
08:51:06 17-01-2026
Певец Филипп,он же удельный князь.
09:19:56 17-01-2026
Тут бы лучше местными делами озаботиться. На каком основании ограничили допуск к береговой полосе в Калиновке установив шлагбаумы?
11:21:35 18-01-2026
Даже в 2004 году еще можно было пройти к озеру, а 2006 году огородили и стали брать деньги за проход к озеру.
И когого не волнует. А в Сорочьем логу с чего берут деньги с машины, за удочку? Ну, плюшки-то явно раздаются чиновникам, иначе так бы не наглели.