Личный пирс Киркорова у его коттеджа в подмосковном Красногорске станет общественным

16 января 2026, 22:00, ИА Амител

Пирс Киркорова на карте / Фото: @mash

Министерство экологии Московской области вынесло предписание Филиппу Киркорову – артист обязан открыть доступ к своему личному пирсу на берегу Москвы‑реки в подмосковном Красногорске, сообщает телеграм‑канал Mash.

Такое решение принято по итогам проверки документов на объект, в ходе которой выявлены грубые нарушения при строительстве и использовании береговой полосы.

Пирс размером 235 на 82 метра возвели в 2021 году как часть комплекса особняка артиста. Сразу после постройки территорию обнесли забором, полностью перекрыв подход к воде.

В ходе проверки установлено, что Киркоров не получил от Росимущества разрешение на использование участка у воды, не оформил разрешение на строительство, не ввел объект в эксплуатацию и не поставил его на кадастровый учет.

Кроме того, в договоре с Минэкологии указана неверная акватория: вместо Москвы‑реки значится Волга.

В результате пирс признан незаконным на территории частного владения. По закону береговая полоса шириной 20 метров должна оставаться общедоступной, объект подлежит переводу в общественный статус.

Участок берега Филипп Киркоров приобрел еще в 2014 году, оформив 20‑летнюю ипотеку. За годы на территории появилось несколько домов, спа‑комплекс, теннисный корт, качели и высокий забор, изолирующий территорию от посторонних.

На предписание Росприроднадзора о добровольном демонтаже заграждения артист не отреагировал. На данный момент суд по делу о признании сделки по продаже участка недействительной назначен на конец января 2026 года.

