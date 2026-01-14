НОВОСТИКультура

Киркоров и "Ленинград". Кто из звезд эстрады выступит в Барнауле в 2026 году

За билеты придется выложить немаленькую сумму

14 января 2026, 07:15, ИА Амител

Микрофон на сцене / Фото: создано в нейросети
В 2026 году в Барнаул с гастролями приедут несколько известных артистов, которые порадуют своих поклонников зрелищными и яркими шоу. В основном гастрольный тур начнется осенью, поэтому пока сложно сказать, кто приедет с концертом на Алтай. Мы собрали список тех, кто уже точно анонсировал концерт в Барнауле в первой половине 2026 года.

SHAMAN

В ДК "Мотор" выступит певец с неоднозначной репутацией. Если предыдущие два концерта Ярослава проходили во вместительной "Титов-Арене", то в 2026 году певец выбрал зал поскромнее, в три раза меньше. 9000 рублей – столько нужно будет заплатить фанатам певца SHAMAN из Барнаула, чтобы послушать песни "Встанем" и "Я русский" с первых рядов. Исполнитель выступит меньше чем через месяц с программой "30 лет на сцене". Концерт состоится 9 февраля. На данный момент не раскуплено 497 билетов в партере и на балконе ДК "Мотор". Самые дешевые билеты стоят 3500 рублей, самые дорогие – 9 тысяч.

Группа "Чиж & Co"

Известная блюз-группа каждые два-три года приезжает в Барнаул. В этом году концерт пройдет 13 марта в ДК "Мотор" c программой The Best. Цены на билет варьируются от 2 до 8 тысяч рублей.

Валерия

Валерия – живая легенда отечественной эстрады, чье имя давно стало символом безупречного вокала и мирового признания. Много лет певица не приезжала в Барнаул и вот 14 марта выступит в ДК "Мотор" с программой лучших песен. Билеты для любителей творчества Валерии обойдутся от 3 до 9 тысяч рублей.

"Звери"

Одна из немногих рок-групп в России, которая после начала СВО не прекратила свою концертную деятельность. На фоне отсутствия других, более именитых рок-групп, "Звери" стали пользоваться большой популярностью. В Барнаул коллектив приезжает каждые два года. Новое выступление пройдет 15 марта в "Титов-Арене". Стоимость билетов – от 2000 до 7000 рублей.

Филипп Киркоров

Самый звездный артист, который анонсировал концерт в Барнауле в 2026 году. Киркоров не приезжал к нам семь лет. Концерт поп-короля пройдет 21 марта в "Титов-Арене". В программе будут как культовые песни, которые знают и любят все: "Зайка моя", "Снег", "Жестокая любовь", "Я за тебя умру", "Единственная моя", "Атлантида", так и многие другие. Цены на билеты достигают 25 тысяч рублей.

Митя Фомин

Бывший солист группы Hi-Fi не давал концертов в Барнауле, поэтому артист должен собрать полный зал ДК "Мотор". Концерт состоится 24 марта. Цены на билеты – от 2500 до 7000 рублей.

Стас Пьеха

Еще один артист, который каждые два года приезжает в Барнаул, где у него, видимо, есть своя большая фан-база. 2 апреля в театре драмы. Стоимость билетов на Стаса Пьеху варьируется от 2,5 до 8 тысяч рублей.

Игорь Саруханов

Один из самых лучших российских музыкантов и певцов много лет не приезжал в Барнаул. Игорю Саруханову исполнится 70 лет в 2026 году и он поедет с большим туром по стране. Послушать красивые хиты артиста можно будет 17 апреля в ДК "Мотор". Цены на билеты от 3000 до 6000 рублей.

"Пикник"

Еще одна известная рок-группа, которая регулярно приезжает в Барнаул. На этот раз снова "Титов-Арена" и снова программа из лучших песен. Оценить "Пикник" можно будет 26 апреля за сумму от 3100 до 5700 рублей.

Александр Иванов и группа "Рондо"

Обладатель уникального и красивого голоса выступит в Барнауле с большим концертом 14 мая. Послушать песню "Боже, какой пустяк" можно в ДК "Мотор", заплатив за это от 2 до 8 тысяч рублей.

Группа "Ленинград"

Сергей Шнуров приезжал в Барнаул много лет назад. Концерт состоится 18 мая в "Титов-Арене". Поклонников ждет встреча с любимыми песнями и непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Судя по всему, аншлаг гарантирован.

А кто выступит осенью – пока неизвестно.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

07:47:34 14-01-2026

Киркоров-долой.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:26 14-01-2026

Гость (07:47:34 14-01-2026) Киркоров-долой.... Шамана долой!

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:40 14-01-2026

Гость (07:47:34 14-01-2026) Киркоров-долой.... Киркоров приезжай в Славгород тебя там с 1991 года ждут чтоб ты свое выступление закончил. А то орал я буду петь с вами весь вечер, разбил камеру оператору и после второй песни закончил выступление, самый мерзкий артист из всех, тебя там до сих пор ждут в гости

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:57:21 14-01-2026

И ведь пойдут на Кирю. Идиоты

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:39:08 14-01-2026

Гость (07:57:21 14-01-2026) И ведь пойдут на Кирю. Идиоты... и на Дронова тоже, к сожалению.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:19 14-01-2026

А как же Андрей Князев? Тоже на абы кто!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:13 14-01-2026

Вы все ещё платите за песни?Да пойте сами, люди….. сколько можно платить за тех, кто поёт? Это глупо.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:41 14-01-2026

Как-то подозрительно, у Ленинграда не указали стоимость билетов))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:12 14-01-2026

Гость (09:03:41 14-01-2026) Как-то подозрительно, у Ленинграда не указали стоимость биле... там числительное в нецензурной форме

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:18:19 14-01-2026

Киркорова можно не любить, но только последний тупица будет отрицать, что у него на концертах шоу поставлено на высшем уровне, только из-за этого можно сходить, но не за 25 тыщ конечно, это фанаты пусть идут.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:13 14-01-2026

я бы на леонтьева в лучшие его годы сходил, вот он каждую копейку за билет отрабатывал.
киркоров тоже для зрителей шоу устраивает.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:56 14-01-2026

Ой, ДК мотор.((((( Выбор "концертного зала" грустный конечно. Так сказать, назад в 90-е.((((((

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:46 14-01-2026

А в какую дверь тут входить Киркоров будет?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:42 14-01-2026

такие денжищи еще отдавать, за что? в телевизоре можно бесплатно посмотреть.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:39 19-01-2026

Очередной провинциальный чёс под фанеру.

  3 Нравится
Ответить
