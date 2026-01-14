Киркоров и "Ленинград". Кто из звезд эстрады выступит в Барнауле в 2026 году
14 января 2026, 07:15, ИА Амител
В 2026 году в Барнаул с гастролями приедут несколько известных артистов, которые порадуют своих поклонников зрелищными и яркими шоу. В основном гастрольный тур начнется осенью, поэтому пока сложно сказать, кто приедет с концертом на Алтай. Мы собрали список тех, кто уже точно анонсировал концерт в Барнауле в первой половине 2026 года.
SHAMAN
В ДК "Мотор" выступит певец с неоднозначной репутацией. Если предыдущие два концерта Ярослава проходили во вместительной "Титов-Арене", то в 2026 году певец выбрал зал поскромнее, в три раза меньше. 9000 рублей – столько нужно будет заплатить фанатам певца SHAMAN из Барнаула, чтобы послушать песни "Встанем" и "Я русский" с первых рядов. Исполнитель выступит меньше чем через месяц с программой "30 лет на сцене". Концерт состоится 9 февраля. На данный момент не раскуплено 497 билетов в партере и на балконе ДК "Мотор". Самые дешевые билеты стоят 3500 рублей, самые дорогие – 9 тысяч.
Группа "Чиж & Co"
Известная блюз-группа каждые два-три года приезжает в Барнаул. В этом году концерт пройдет 13 марта в ДК "Мотор" c программой The Best. Цены на билет варьируются от 2 до 8 тысяч рублей.
Валерия
Валерия – живая легенда отечественной эстрады, чье имя давно стало символом безупречного вокала и мирового признания. Много лет певица не приезжала в Барнаул и вот 14 марта выступит в ДК "Мотор" с программой лучших песен. Билеты для любителей творчества Валерии обойдутся от 3 до 9 тысяч рублей.
"Звери"
Одна из немногих рок-групп в России, которая после начала СВО не прекратила свою концертную деятельность. На фоне отсутствия других, более именитых рок-групп, "Звери" стали пользоваться большой популярностью. В Барнаул коллектив приезжает каждые два года. Новое выступление пройдет 15 марта в "Титов-Арене". Стоимость билетов – от 2000 до 7000 рублей.
Филипп Киркоров
Самый звездный артист, который анонсировал концерт в Барнауле в 2026 году. Киркоров не приезжал к нам семь лет. Концерт поп-короля пройдет 21 марта в "Титов-Арене". В программе будут как культовые песни, которые знают и любят все: "Зайка моя", "Снег", "Жестокая любовь", "Я за тебя умру", "Единственная моя", "Атлантида", так и многие другие. Цены на билеты достигают 25 тысяч рублей.
Митя Фомин
Бывший солист группы Hi-Fi не давал концертов в Барнауле, поэтому артист должен собрать полный зал ДК "Мотор". Концерт состоится 24 марта. Цены на билеты – от 2500 до 7000 рублей.
Стас Пьеха
Еще один артист, который каждые два года приезжает в Барнаул, где у него, видимо, есть своя большая фан-база. 2 апреля в театре драмы. Стоимость билетов на Стаса Пьеху варьируется от 2,5 до 8 тысяч рублей.
Игорь Саруханов
Один из самых лучших российских музыкантов и певцов много лет не приезжал в Барнаул. Игорю Саруханову исполнится 70 лет в 2026 году и он поедет с большим туром по стране. Послушать красивые хиты артиста можно будет 17 апреля в ДК "Мотор". Цены на билеты от 3000 до 6000 рублей.
"Пикник"
Еще одна известная рок-группа, которая регулярно приезжает в Барнаул. На этот раз снова "Титов-Арена" и снова программа из лучших песен. Оценить "Пикник" можно будет 26 апреля за сумму от 3100 до 5700 рублей.
Александр Иванов и группа "Рондо"
Обладатель уникального и красивого голоса выступит в Барнауле с большим концертом 14 мая. Послушать песню "Боже, какой пустяк" можно в ДК "Мотор", заплатив за это от 2 до 8 тысяч рублей.
Группа "Ленинград"
Сергей Шнуров приезжал в Барнаул много лет назад. Концерт состоится 18 мая в "Титов-Арене". Поклонников ждет встреча с любимыми песнями и непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Судя по всему, аншлаг гарантирован.
А кто выступит осенью – пока неизвестно.
