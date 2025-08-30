Ливни, грозы и крупный град. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на три дня

Стихия будет бушевать в регионе с 30 августа по 1 сентября

30 августа 2025, 15:10, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае с 30 августа по 1 сентября действует штормовое предупреждение. На три дня регион окажется во власти гроз, ливней, града и порывистого ветра. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Так, синоптики прогнозируют во второй половине дня 30 августа, сутки 31 августа и сутки 1 сентября продолжительные сильные дожди, ливни, грозы и крупный град. По данным специалистов, ветер усилится до 17–22 м/с, местами порывы достигнут 25 м/с и более.

Напомним, накануне об ухудшении погодных условий предупреждали в службе РСЧС. Жителям Алтайского края рекомендовали пережидать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты, избегать водоемов и открытых пространств, а также не укрываться под деревьями. Также спасатели просят соблюдать осторожность при обращении с огнем. Особое внимание обращено к водителям – в условиях стихии они должны быть предельно внимательными.