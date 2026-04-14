14 апреля 2026, 22:46, ИА Амител

Весна / Лес / Один в лесу / Потерялся / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" проведет полевое обучение для жителей Алтайского края. Занятие состоится 18 апреля в Рубцовске и будет бесплатным для всех желающих старше 18 лет.

Обучение начнется в 12:00, сбор участников запланирован на набережной имени Н.Ф. Петрова. В рамках занятия участникам расскажут об основах поисково-спасательной работы в природной среде, познакомят с алгоритмами поиска и практическими методами, которые применяются добровольцами.

В частности, новички смогут освоить работу с компасом, навигатором и рацией, узнать принципы прочеса местности и так называемой работы "на отклик". Также участникам предоставят возможность задать вопросы и подробнее узнать о деятельности отряда.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться через онлайн-форму. Организаторы отмечают, что обучение проводится на безвозмездной основе: за участие не взимается плата, а по итогам не выдаются документы государственного образца.

Желающим рекомендуют прийти в удобной одежде, подходящей для работы на открытой местности, взять с собой воду и перекус. Дополнительную информацию можно получить у инструктора Антона направления "Новичковая" по телефону +7 (913) 251 20 67.