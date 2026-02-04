В Подмосковье лось захотел прокатиться в общественном транспорте

Сохатый дождался автобуса на остановке, а затем даже попытался зайти в салон

04 февраля 2026, 17:19, ИА Амител

Лось попытался зайти в автобус в Подмосковье / Фото : Госавтоинспекция России/Telegram

В Подмосковье случилось курьезное происшествие с участием дикого животного. Лось попытался зайти в автобус на обычной остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, животное словно отреагировало на призывы пользоваться общественным транспортом в морозную погоду. Сначала оно терпеливо дожидалось автобуса на остановке, а затем предприняло попытку проникнуть в салон.

Инцидент попал на видео, которое ведомство опубликовало в своем Telegram‑канале. На кадрах можно заметить, как лось стоит у остановки, а после прибытия автобуса подходит к открывшейся двери и заглядывает внутрь.

Сотрудники Госавтоинспекции воспользовались случаем, чтобы напомнить российским водителям о мерах предосторожности. Так, лесные животные непредсказуемы, поэтому вблизи лесных массивов необходимо проявлять особую бдительность.

При виде дикого зверя на дороге или рядом с ней инспекторы рекомендуют незамедлительно снижать скорость до минимально возможной, чтобы избежать потенциально опасных ситуаций.

