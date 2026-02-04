В Подмосковье лось захотел прокатиться в общественном транспорте
Сохатый дождался автобуса на остановке, а затем даже попытался зайти в салон
04 февраля 2026, 17:19, ИА Амител
В Подмосковье случилось курьезное происшествие с участием дикого животного. Лось попытался зайти в автобус на обычной остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
По данным ведомства, животное словно отреагировало на призывы пользоваться общественным транспортом в морозную погоду. Сначала оно терпеливо дожидалось автобуса на остановке, а затем предприняло попытку проникнуть в салон.
Инцидент попал на видео, которое ведомство опубликовало в своем Telegram‑канале. На кадрах можно заметить, как лось стоит у остановки, а после прибытия автобуса подходит к открывшейся двери и заглядывает внутрь.
Сотрудники Госавтоинспекции воспользовались случаем, чтобы напомнить российским водителям о мерах предосторожности. Так, лесные животные непредсказуемы, поэтому вблизи лесных массивов необходимо проявлять особую бдительность.
При виде дикого зверя на дороге или рядом с ней инспекторы рекомендуют незамедлительно снижать скорость до минимально возможной, чтобы избежать потенциально опасных ситуаций.
Ранее сообщалось, что тигренок разгуливал по дороге и познавал мир людей. Хищник неспешно изучал территорию.
17:28:34 04-02-2026
Его кондукторша обматерит и выгонит.
18:20:18 04-02-2026
Гость (17:28:34 04-02-2026) Его кондукторша обматерит и выгонит.... Она ещё больше зверь, высадит между остановками
18:32:58 04-02-2026
У него еще период гона не закончился.
10:09:05 05-02-2026
Животные любопытные.
12:06:27 05-02-2026
с лосями в твамвай нельзя!!!!!