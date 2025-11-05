Ложная безнаказанность. Почему дети становятся закладчиками и как с этим борются на Алтае

В регионе проводят сотни профилактических мероприятий, но ключевая роль остается за родителями

За девять месяцев 2025 года в Алтайском крае привлекли к ответственности 27 несовершеннолетних за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Нередко это подростки из вполне благополучных семей, рассказала секретарь региональной антинаркотической комиссии Елена Бодрова. О том, почему дети из семей, которые ни в чем не нуждаются, связываются с наркотиками и как быть родителям, чтобы уберечь ребенка от этой "кривой дорожки", – в материале amic.ru.

Как подростков вовлекают в наркобизнес?

В 18 случаях несовершеннолетних привлекли за сбыт наркотиков, а еще в девяти – за хранение. Чаще всего подростки совершают такие преступления в Барнауле и Бийске.

Социальное положение семьи уже давно перестало быть фактором риска в этом вопросе, отмечает Елена Бодрова.

«Сегодня очень часто случается, что в преступную деятельность вовлекаются дети из благополучных семей. Единого сценария, по которому несовершеннолетние попадают в эту сферу, нет, но у наркосбытчиков настроена система активного привлечения. Это и трафаретная реклама на улице, и преступная пропаганда в интернете. Сбытчики пытаются убедить ребенка, что ему ничего за это не будет. Возникает ложное ощущение безнаказанности», – рассказывает секретарь антинаркотической комиссии.Мотивы подростков зачастую кажутся абсурдными взрослому человеку, добавляет специалист. К примеру, девочка из Алтайского края обиделась, что родители не купили ей желанную сумочку. Тогда она решила самостоятельно подзаработать с помощью закладок. Но не вышло: преступницу задержали уже в первый день "работы".

Трафаретная реклама зачастую становится для несовершеннолетних "точкой входа" в наркобизнес, рассказывает начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю Юлия Шевченко. В большинстве случаев именно подростки эту рекламу и наносят: многие из них в дальнейшем сами становятся закладчиками.

«Так, например, несовершеннолетняя, увидев трафаретную надпись на стене одного из домов в Барнауле, перешла по указанной ссылке и была вовлечена в незаконный оборот наркотиков. Около трех дней она наносила надписи с рекламой интернет-магазина, а далее сама стала осуществлять сбыт наркотиков. Впоследствии она была задержана сотрудниками УНК ГУ за приготовление к сбыту наркотического средства – мефедрона», – рассказывает представитель полиции.

Как в Алтайском крае с этим борются?

В регионе уже не первый год работает антинаркотическая комиссия, которую возглавляет губернатор Виктор Томенко. Она координирует работу всех органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также ведомств, в чью деятельность входит противодействие незаконному обороту наркотиков. Мероприятия проводятся в соответствии с программой "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае", утвержденной в 2023 году региональным правительством.

Власти всеми способами стараются пресечь рекламу незаконной деятельности. Так, совместно с муниципалитетами идет непрерывная борьба с трафаретными надписями. Кроме того, в этом году увеличено финансирование на создание и размещение контекстной и таргетированной антинаркотической рекламы в интернете.

Но самой важной частью работы всех ведомств остается профилактика. Когда подросток уже стал закладчиком и попался полицейским – помочь ему нечем. Поэтому все усилия антинаркотической комиссии направлены на то, чтобы дети даже не думали связываться с преступной деятельностью.

Только в 2025 году было проведено более 1300 профилактических мероприятий, охвативших свыше 35 тысяч человек, рассказывает Елена Бодрова. Это спортивные акции, образовательные программы, лекции, направленные на воспитание здорового образа жизни и привлечение подростков к занятиям спортом. Многие из них проходят в школах во время учебного года.

Особый акцент делают на детей, которые состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних: сейчас их более 2700.

«В 2025 году реализованы проекты "Будь занят!" и "Будь занят ЗОЖ!", которые ориентированы на подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и на профилактическом учете. В этих проектах подростки вовлекаются в социально полезную деятельность, участвуют в спортивных мероприятиях, развивают навыки в сфере информационной безопасности. В 2025 году в них приняли участие более 2500 человек», – рассказывает Елена Бодрова.В августе в одном из лагерей края организовали профильную смену для 137 таких детей.

Большую роль в профилактической работе берет на себя полиция. За девять месяцев 2025 года сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков провели 267 мероприятий. Сотрудники правоохранительных органов проводят семинары для волонтеров, а также принимают участие не только в занятиях для школьников, но и в родительских собраниях. Кроме того, для подростков организуют футбольные турниры с привлечением профессиональных тренеров и судей.

Идет и постоянный поиск новых форматов. На протяжении последних двух лет отлично зарекомендовал себя форум-театр, пояснили в региональном управлении молодежной политики. Это небольшие спектакли, которые для молодежи проводят члены форум-театра "Перспектива" Центра психологического и социального здоровья молодежи. В постановке разыгрывается конкретная повседневная проблема, а зрители не просто наблюдают: вместе с актерами они ищут решение.

«Данная форма профилактической работы за счет непосредственного контакта с аудиторией дает возможность лучше усвоить информацию и передает ее в ненавязчивой форме. А примерно одинаковый возраст членов форум-театра и участников мероприятия способствует доверительному отношению без психологических барьеров. Каждый участник вовлечен в процесс и приходит к правильному выводу заявленной проблемной ситуации, пропустив ее через себя», – рассказали в ведомстве.В рамках мероприятий с несовершеннолетними работают не только правоохранители, но и общественники, психологи и священнослужители. Цель – показать все преимущества здорового образа жизни и доходчиво объяснить, каким ужасом могут обернуться употребление наркотиков и их сбыт.

Как родителям защитить своего ребенка?

Не менее важный аспект работы комиссии – профилактические мероприятия для родителей. Многие уверены, что у них с детьми налажено максимально доверительное общение, но результаты опросов подростков часто показывают обратное, подчеркивает Юлия Шевченко.

«Родителям важно больше времени проводить совместно с ребенком, быть в курсе того, какие игры и социальные сети он использует. В целях безопасности можно установить настройки конфиденциальности, ограничения списка лиц, которые могут посылать ребенку сообщения, использовать функции родительского контроля, обращать внимание на настроение и поведение ребенка, обеспечить безопасность персональной информации своей семьи. Чтобы уберечь ребенка от вовлечения в противоправную деятельность, каждому родителю необходимо выстраивать доверительные отношения, беседовать с ребенком, рассказывать, какая ответственность предусмотрена за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков», – поясняет специалист.Есть и "красные флаги", которые обязательно должны вызвать подозрение у родителей:

новые вещи, которые появились у ребенка и непонятно, на какие деньги;

ребенок просит у вас документы или завести банковскую карту;

наличие подозрительных предметов (например, пакетики и изолента, используемые для упаковывания наркотиков).

По словам Шевченко, бывают случаи, когда родители игнорируют эти признаки, несмотря на все профилактические беседы.

«Например, мама одного из мальчиков, присутствовав на родительском собрании, легкомысленно отнеслась к информации сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков о наличии подозрительных предметов у подростка, который может быть вовлечен в преступную деятельность. Через три дня ее сын был задержан сотрудниками полиции за распространение наркотиков. В ходе производства обыска по месту жительства подростка в его комнате были обнаружены зип-пакетики, изолента, весы, фольга и респиратор. Мама пояснила, что ранее видела эти предметы у сына, но доверяла ему. При должном контроле со стороны родителей факт распространения наркотиков можно было пресечь», – рассказала начальник отделения.

Что грозит несовершеннолетнему за "наркотические" преступления?

Уголовная ответственность за распространение наркотиков по статье 228.1 УК РФ наступает с 16 лет. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех лет до пожизненного со штрафами до миллиона рублей.

В среднем несовершеннолетние получают за сбыт наркотических средств до девяти лет лишения свободы.

Есть наказание и для трафаретчиков – за нанесение надписей, граффити и рисунков на стенах домов по ст. 6.13 КоАП предусмотрен штраф от 5 до 30 тысяч рублей. А если нанесение надписи расценят как соучастие в сбыте наркотических средств, нарушителю также может грозить лишение свободы.