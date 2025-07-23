За первые шесть месяцев 2025 года в Алтайском крае привлекли к уголовной ответственности 142 распространителя наркотиков

За первую половину 2025 года в Алтайском крае зарегистрировали 1619 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 1383 – тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности за сбыт запрещенных веществ привлекли 142 человека. Есть среди них и подростки. Также за шесть месяцев текущего года полицейские ликвидировали сразу три нарколаборатории. О том, как в регионе борются с оборотом запрещенных веществ и что "светит" преступникам, – в материале amic.ru.

Как в Алтайском крае раскрывают наркопреступления?

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, за полгода сотрудники полиции зарегистрировали 1619 преступлений, связанных с наркотиками. Чуть больше тысячи из них преступники совершили с использованием IT-технологий, рассказала amic.ru секретарь региональной антинаркотической комиссии Елена Бодрова.

Наркопреступления происходят во всех муниципалитетах Алтайского края, более половины из них совершены в Барнауле, в крупных городах Рубцовске и Бийске и в районах около них с высокой транспортной проходимостью.

"Основную угрозу по распространению наркотических средств в муниципальных образованиях края по-прежнему представляют участники преступных, а также этнических наркогруппировок, в основном использующие в своей деятельности информационные телекоммуникационные технологии", – пояснила Бодрова.

Правоохранители за полгода выявили 33 лица, которые действовали в составе преступных сообществ. А всего с работой организованных групп было связано 168 преступлений.

По итогам полугодия из незаконного оборота полицейские изъяли почти 52,8 килограмма запрещенных веществ, в том числе 11,9 килограмма синтетических наркотиков. Также с 16,7 до 52,6 килограмма возросло количество изъятых наркосодержащих растений.

"Одной из причин распространения наркотических веществ является использование в деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, интернет-технологий и публичная пронаркотическая пропаганда в интернете", – отметила Елена Бодрова.

По информации МВД, для пресечения работы интернет-магазинов по продаже наркотиков полицейские постоянно проводят оперативно-разыскные мероприятия. После задержания участников преступных групп работа интернет-магазинов приостанавливается насовсем или на какое-то время. Также правоохранители проводят мониторинг интернет-ресурсов, чтобы выявить рекламу и пропаганду наркотиков. Информацию они направляют в Роскомнадзор, чтобы там уже приняли меры по их блокировке.

Антинаркотическая комиссия

В Алтайском крае с распространением наркотиков борется не только полиция. Уже несколько лет в регионе работает антинаркотическая комиссия, которую возглавляет губернатор Виктор Томенко. Она координирует деятельность краевых территориальных органов, органов исполнительной власти Алтайского края и местного самоуправления муниципальных образований по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, отметила Елена Бодрова.

Также в 69 муниципалитетах края действуют муниципальные антинаркотические комиссии, которые возглавляют главы муниципальных образований. Заседания комиссий проводятся ежеквартально, в 2024 году состоялось 274 заседания.

"Комиссии реализуют меры, направленные на комплексное решение проблем профилактики наркомании, занимаются противодействием незаконному обороту наркотиков, развитием современных методов диагностики, лечения и реабилитации тех, кто употребляет наркотики", – подчеркнула Елена Бодрова.

Как находят нарколаборатории и наркокурьеров?

Сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю за шесть месяцев 2025 года также пресекли деятельность трех нарколабораторий. Одна из них функционировала недалеко от Бийска – в поселке Полеводка. Производство мефедрона и его сбыт там организовал житель Самарской области, который переехал на Алтай. В апреле уголовное дело в отношении него передали в суд.

Еще одно подпольное производство этого синтетического наркотика выявили в Барнауле. Кроме организатора, в ней числилось еще девять человек, в отношении всех возбудили уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем").

В мае 2025 года правоохранители ликвидировали "наркоферму" в селе Бобровка Первомайского района, где производили наркотики растительного происхождения для сбыта оптовыми партиями на территории Сибирского федерального округа через интернет-магазины.

Оперативники установили, что в 2022 году молодой человек на земельном участке в Первомайском районе установил четыре морских контейнера, два из них закопал в землю. В самодельном "бункере" "наркоагроном" выращивал коноплю, семена которой покупал в интернете. Контейнеры сверху он использовал для проживания, а с нижнего этажа на верхний попадал через люк по лестнице.

За год мужчина собрал три урожая, высушенную траву упаковывал и сбывал оптовым покупателям, а затем получал оплату на счет. Всего правоохранители изъяли у него более 3,5 килограмма растительных наркотиков каннабисной группы. Против "агронома" возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и п. "г", ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

"Такие лаборатории и наркофермы преступники тщательно скрывают. Однако правоохранительные органы находят и ликвидирует нелегальные производства. С каждым годом операции по пресечению противоправной деятельности становятся все более эффективными, что существенно снижает масштабы наркотрафика в регионе", – отметил начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю Юлия Шевченко.

Справка: Куда обратиться, если у дома делают закладки?



Если вы увидели людей, которые распространяют наркотики, нужно позвонить по номеру 102, при возможности запомнить приметы закладчика, направление его движения, номер и вид транспорта, а лучше снять все на камеру мобильного телефона. Но делать все это стоит, только если вашей жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как наказывают за распространение и употребление наркотиков?

Распространение и хранение наркотиков в России регулируется статьей 228 УК РФ. По ней за приобретение, хранение и перевозку наркотиков можно получить до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей – в зависимости от объема наркотических веществ.

За незаконное производство, сбыт, пересылку наркотиков по статье 228.1 УК РФ можно получить наказание вплоть до пожизненного срока. За перемещение наркотиков за границу виновного осудят на срок до 20 лет лишения свободы по статье 229.1 УК РФ.

За склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ и их аналогов по статье 230 УК РФ положено наказание до 15 лет лишения свободы.

За оборот потенциально опасных психотропных веществ (соли, миксы, спайсы) также предполагается ответственность, максимальное наказание здесь – до восьми лет лишения свободы (ст. 234.1 УК РФ).

При этом (согласно примечанию 1 ст. 228 УК РФ) если добровольно сдать наркотики (которые приобретались для хранения, а не для сбыта) в правоохранительные органы и помочь следствию, то от уголовной ответственности такого человека освободят.

Есть ответственность за употребление наркотиков и психотропных веществ без назначения врача. За это положен штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ). При этом если гражданин самостоятельно обратится в медорганизацию для лечения от наркотической зависимости, то он освобождается от ответственности за правонарушение и с его согласия может быть направлен на медицинскую и (или) социальную реабилитацию.