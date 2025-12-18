Магистрантка АлтГПУ стала победителем всероссийского конкурса и получила миллион рублей

Другие студенты педуниверситета стали лучшими в национальной премии "Студент года"

18 декабря 2025, 13:10, ИА Амител

Победители и призеры Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" / Фото: пресс-служба АлтГПУ

В Москве прошел важный для российского студенчества форум "Твой Ход – 2025". На мероприятии подвели итоги пятого сезона всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" и наградили лучших среди участников XII Российской национальной премии "Студент года".

Победительницей трека "Делаю" проекта "Твой Ход" стала магистрант института филологии и межкультурной коммуникации Алтайского педуниверситета (АлтГПУ) Виктория Колесникова. Она получила главный приз – миллион рублей. В 2025 году в этом направлении проекта приняли участие более 12 тысяч студентов, но победителями стали лишь 100 человек.

Виктория отметила, что успех особенно ценен, так как пришел в юбилейный год проекта. И добавила, что за ее плечами – уже четыре года участия.

«2025 год стал для меня годом ярких эмоций, от реализации проекта до участия во Всероссийском студенческом форуме. Я счастлива, что наша страна ценит студенческие инициативы и предоставляет возможности для воплощения наших идей», – поделилась победительница.

И пожелала всегда верить в себя, упорно идти к цели, чтобы результат оценили по достоинству.

Кроме того, в рамках форума прошел финал XII Российской национальной премии "Студент года". Более 850 участников со всей страны соревновались за титул лучших. 90 студентов высших и средних специальных учебных заведений стали победителями. Среди них – представители АлтГПУ: Антонина Каширина победила в номинации "Патриот года", а Михаил Якушев стал лауреатом в категории "Спортсмен года".

С успехом студентов поздравила ректор Алтайского педуниверситета Ирина Лазаренко.

Форум организовали Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Федеральным агентством по делам молодежи ("Росмолодежь") и "Движением Первых", Всероссийский студенческий проект "Твой Ход", Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" и президентская платформа "Россия – страна возможностей".