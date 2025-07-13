Макрон заявил, что Евросоюз ускорит разработку ответных мер на пошлины США

Введенные Соединенными Штатами ограничения в виде 30-процентных пошлин должны вступить в силу 1 августа

13 июля 2025

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз планирует подготовку ответных шагов в связи с введением дополнительных пошлин США на европейскую продукцию. Об этом сообщает Life.ru.

"В частности, это подразумевает ускорение подготовки надежных контрмер, мобилизацию всех имеющихся в ее распоряжении инструментов, включая меры по принуждению, если к 1 августа соглашение не будет достигнуто", – написал он.

Макрон указал, что инициатива Евросоюза на переговорах с американской стороной была серьезной, однако она не принесла результата. Введенные Соединенными Штатами ограничения в виде 30-процентных пошлин должны вступить в силу 1 августа и коснуться всего европейского экспорта.

Напомним, ранее Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в размере 30% с 1 августа 2025 года на товары из ЕС и Мексики.