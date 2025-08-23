Малолетний ребенок пострадал в массовой аварии в Барнауле

Во избежание заторовых ситуаций водителей просят заранее выбирать пути объезда

23 августа 2025, 15:59, ИА Амител

Ребенок пострадал в массовой аварии с большегрузом на шоссе Ленточный Бор. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

В столкновении приняли участие четыре автомобиля – Volvo, Honda Freed, Volkswagen Touareg и Honda CR-V. Травмы получил ребенок 2022 года рождения, который находился в CR-V, а также пассажирка Freed 1980 года рождения. Их доставили в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи.

Cотрудниками полиции проводится проверка. На месте происшествия работает экипаж ДПС Госавтоинспекции Барнаула. Во избежание заторовых ситуаций водителей просят заранее выбирать пути объезда.