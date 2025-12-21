Машины всмятку. Смертельное лобовое ДТП произошло в Новосибирской области
Погибли два человека, еще трое получили травмы
21 декабря 2025, 12:30, ИА Амител
В Колыванском районе Новосибирской области вечером 20 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария случилась около 19:00 на автодороге в направлении из поселка Колывань в сторону Томска. По предварительной информации, автомобиль Subaru, за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения, выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу двигался Mercedes под управлением водителя 2003 года рождения.
«В результате лобового столкновения водитель Subaru скончался на месте. Также смертельные травмы получила 14-летняя девочка, находившаяся в салоне этого автомобиля. Еще одна пассажирка Subaru с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение», – отметили в ведомстве.
Пострадали и находившиеся в Mercedes водитель и ребенок-пассажир. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.
Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул – Алейск произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка, еще двое пострадали. Расследование взял под личный контроль начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Сергей Камышев.
13:24:07 21-12-2025
Мерседесы оказывается не так просто хвалили. Статистика в их пользу
18:41:17 21-12-2025
Гость (13:24:07 21-12-2025) Мерседесы оказывается не так просто хвалили. Статистика в их... Еще есть: Масса, скорость, угол удара. Ну и физика почитай.
10:23:11 22-12-2025
очнется женщина - а у нее ни мужа, ни дочери. обогнал! в такой мороз и пургу куда претесь?? на тот свет(((( 14 лет!! Боже, спаси и сохрани