Машины всмятку. Смертельное лобовое ДТП произошло в Новосибирской области

Погибли два человека, еще трое получили травмы

21 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

ДТП в Новосибирской области / Фото: "Прецедент Новосибирск"

В Колыванском районе Новосибирской области вечером 20 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась около 19:00 на автодороге в направлении из поселка Колывань в сторону Томска. По предварительной информации, автомобиль Subaru, за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения, выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу двигался Mercedes под управлением водителя 2003 года рождения.

«В результате лобового столкновения водитель Subaru скончался на месте. Также смертельные травмы получила 14-летняя девочка, находившаяся в салоне этого автомобиля. Еще одна пассажирка Subaru с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение», – отметили в ведомстве.

Пострадали и находившиеся в Mercedes водитель и ребенок-пассажир. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

