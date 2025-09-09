Массовые протесты в Непале привели к эвакуации чиновников и срыву работы аэропорта

Поводом для волнений стал введенный на прошлой неделе запрет на использование социальных платформ

09 сентября 2025

Протесты в Непале / Фото: кадр из видео Telegram-канала Shot

В Непале продолжаются масштабные протесты, вызванные решением властей заблокировать социальные сети. Народные выступления молодежи переросли в столкновения с полицией, штурм и поджог резиденции президента Рама Чандры Поудела в Катманду, сообщает РБК. Демонстранты также ворвались в дома премьер-министра КП Шармы Оли и бывшего министра внутренних дел.

Поводом для волнений стал введенный на прошлой неделе запрет на использование социальных платформ, включая X*, Facebook* и Instagram*, которые не прошли государственную регистрацию. Несмотря на то, что правительство уже отменило блокировку, протесты переросли в требования отставки кабинета министров.

«Ситуация резко обострилась: протестующие разжигали костры на улицах, бросали камни в полицию, а правоохранители применяли дымовые гранаты и стреляли в воздух. Для эвакуации государственных чиновников было задействовано около 12 вертолетов, которые направились из правительственного квартала Бхайсепати в международный аэропорт Трибхуван. Премьер-министр Шарма Оли планирует вылететь в Дубай», – пишет издание.

Протестующие через социальные сети призвали сорвать работу аэропорта, используя фейерверки, дроны и лазерные указки для создания помех воздушным судам. Это уже привело к сложностям с посадкой рейсов, включая Airbus A319 авиакомпании Himalaya Airlines, который ранее использовался Оли для визита в Пекин.

Рейсы Indigo и Air India из Дели ожидают разрешения на посадку. За последнее время из Катманду вылетели только два рейса: Thai Airways в Бангкок и китайский авиарейс в Гуанчжоу.

Власти и протестующие находятся в напряженном противостоянии, а ситуация в стране продолжает оставаться нестабильной.

*Принадлежат компании Meta, запрещенной в РФ