Массовые протесты в Непале привели к эвакуации чиновников и срыву работы аэропорта
Поводом для волнений стал введенный на прошлой неделе запрет на использование социальных платформ
09 сентября 2025, 20:20, ИА Амител
В Непале продолжаются масштабные протесты, вызванные решением властей заблокировать социальные сети. Народные выступления молодежи переросли в столкновения с полицией, штурм и поджог резиденции президента Рама Чандры Поудела в Катманду, сообщает РБК. Демонстранты также ворвались в дома премьер-министра КП Шармы Оли и бывшего министра внутренних дел.
Поводом для волнений стал введенный на прошлой неделе запрет на использование социальных платформ, включая X*, Facebook* и Instagram*, которые не прошли государственную регистрацию. Несмотря на то, что правительство уже отменило блокировку, протесты переросли в требования отставки кабинета министров.
«Ситуация резко обострилась: протестующие разжигали костры на улицах, бросали камни в полицию, а правоохранители применяли дымовые гранаты и стреляли в воздух. Для эвакуации государственных чиновников было задействовано около 12 вертолетов, которые направились из правительственного квартала Бхайсепати в международный аэропорт Трибхуван. Премьер-министр Шарма Оли планирует вылететь в Дубай», – пишет издание.
Протестующие через социальные сети призвали сорвать работу аэропорта, используя фейерверки, дроны и лазерные указки для создания помех воздушным судам. Это уже привело к сложностям с посадкой рейсов, включая Airbus A319 авиакомпании Himalaya Airlines, который ранее использовался Оли для визита в Пекин.
Рейсы Indigo и Air India из Дели ожидают разрешения на посадку. За последнее время из Катманду вылетели только два рейса: Thai Airways в Бангкок и китайский авиарейс в Гуанчжоу.
Власти и протестующие находятся в напряженном противостоянии, а ситуация в стране продолжает оставаться нестабильной.
*Принадлежат компании Meta, запрещенной в РФ
21:14:15 09-09-2025
Вот те раз! А что думают в Кремле?
22:11:28 09-09-2025
Гость (21:14:15 09-09-2025) Вот те раз! А что думают в Кремле?... Думают о вашей безопасности
23:53:41 09-09-2025
Гость (22:11:28 09-09-2025) Думают о вашей безопасности ... И деньгосохранности.
22:50:31 09-09-2025
Вна Украине уже придумали. 12 лет назад. Сейчас тот народ радуется новой жизни.
23:01:08 09-09-2025
Где американка Нуланд с печенюшками? Кто заместит Маккейна, толкающегл народ к лучшей жизни?
10:50:58 10-09-2025
Ну в россии то такое не возможно. Тут же МАХ есть. Все на МАХа!
11:49:24 10-09-2025
Ну кто то же организовал. Трудно представить, зашел на сайт, интернета нет, схватил ружье и на улицу. Ну так ведь не бывает
12:15:02 10-09-2025
Главной причиной нынешних протестов, переросших в погромы, сегодня почему-то называют запрет соцсетей. Непальские власти два года назад приняли закон, по которому все социальные сети должны пройти официальную регистрацию и иметь своего представителя в стране. Несколько площадок это требование выполнили. Например, TikTok и Viber продолжают функционировать. Telegram находится в стадии переговоров. А вот остальные просто отмахнулись. Спустя два года 26 площадок, которые проигнорировали необходимость легализоваться, были заблокированы. И на улицы вышло поколение Z, которому стало невмоготу без сториз, рилсов и шортсов. Представляете, например, Швейцарию, в которой молодежь, лишенная любимого Фейсбука или Вацапа, массово выйдет на улицы жечь полицейские участки. Причина простая — там нет внутренних поводов для социального взрыва. А в Непале есть. Как и в Ливии, Сирии, Грузии, Египте, на Украине.