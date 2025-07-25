В компании объяснили, что неполадки произошли из-за отказа внутренних программных сервисов

Пользователи по всему миру пожаловались на некорректную работу спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС.

По данным сервиса Downdetector, 60% отметили сбои в работе интернета, 40% обратили внимание на полное отключение связи. Так, в США о нарушениях в работе Starlink сообщили около 63 тысяч пользователей. В Канаде количество жалоб превысило 13 тысяч, в Германии – 11 тысяч. Кроме того, масштабные сбои зафиксировали в Австралии, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Мексике и Чили.

Как отмечает РБК, спустя два с половиной часа сервисы Starlink возобновили работу. Вице-президент компании Майкл Николс заявил, что причиной стал отказ внутренних программных сервисов.

«Работа Starlink в основном восстановлена после перебоев в сети, которые длились примерно два с половиной часа. Причиной сбоя стал отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу базовой сети», – написал он в соцсетях.

В Starlink пообещали тщательно проанализировать причины произошедшего, а также принять меры, которые помогут избежать подобного в дальнейшем.