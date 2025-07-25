Массовые сбои зафиксировали в работе спутникового интернета Starlink по всему миру
В компании объяснили, что неполадки произошли из-за отказа внутренних программных сервисов
25 июля 2025, 08:42, ИА Амител
Пользователи по всему миру пожаловались на некорректную работу спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС.
По данным сервиса Downdetector, 60% отметили сбои в работе интернета, 40% обратили внимание на полное отключение связи. Так, в США о нарушениях в работе Starlink сообщили около 63 тысяч пользователей. В Канаде количество жалоб превысило 13 тысяч, в Германии – 11 тысяч. Кроме того, масштабные сбои зафиксировали в Австралии, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Мексике и Чили.
Как отмечает РБК, спустя два с половиной часа сервисы Starlink возобновили работу. Вице-президент компании Майкл Николс заявил, что причиной стал отказ внутренних программных сервисов.
«Работа Starlink в основном восстановлена после перебоев в сети, которые длились примерно два с половиной часа. Причиной сбоя стал отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу базовой сети», – написал он в соцсетях.
В Starlink пообещали тщательно проанализировать причины произошедшего, а также принять меры, которые помогут избежать подобного в дальнейшем.
09:10:08 25-07-2025
Умер Халк Хоган.
Так Вселенная простилась с ним.
09:48:40 25-07-2025
Это нормально. Сейчас в наших интересах, чтобы Старлинк был уничтожен.
10:59:14 25-07-2025
Гость (09:48:40 25-07-2025) Это нормально. Сейчас в наших интересах, чтобы Старлинк был ... "В наших" - это в чьих? Питекантропов? Ну, тогда вам ещё долго стараться, чтобы всех обратно на пальмы загнать.
🤣
15:14:18 25-07-2025
Кхм... (10:59:14 25-07-2025) "В наших" - это в чьих? Питекантропов? Ну, тогда вам ещё дол... Достаточно загнать на пальмы вас, хохлопитеков. Потом можно включить обратно в интересах мирных трудящихся.
13:57:02 25-07-2025
все верно, но подход нужен иной - спутники обеспечивающите старлинки должны дружно погореть чтобы эффект был не 2 часа а два года