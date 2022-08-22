325 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае
За минувшие сутки госпитализация потребовалась 43 пациентам
22 августа 2022, 16:34
325 новых случаев коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 на сайте «Стопкоронавирус.рф», госпитализация потребовалась 43 пациентам.
Из госпиталей выписали 289 человек, от коронавируса никто не скончался.
Напомним, что, по словам начальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Натальи Красильниковой, вопрос возвращения обязательного масочного режима в Алтайском крае пока не стоит. Специалист отмечает, что эпидемиологических оснований для введения ограничений на данный момент нет.
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