325 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

325 новых случаев коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 на сайте «Стопкоронавирус.рф», госпитализация потребовалась 43 пациентам.

Из госпиталей выписали 289 человек, от коронавируса никто не скончался.

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Здоровье Только рекомендации. На Алтае пока не планируют возобновлять обязательный масочный режим

Напомним, что, по словам начальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Натальи Красильниковой, вопрос возвращения обязательного масочного режима в Алтайском крае пока не стоит. Специалист отмечает, что эпидемиологических оснований для введения ограничений на данный момент нет.