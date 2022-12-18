Более 70% россиян признались в том, что они испытывают проблемы со здоровьем

Более 70% россиян признались в том, что они испытывают различные проблемы со здоровьем. Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным, подготовленным Междисциплинарным центром исследований общественного здоровья Сеченовского университета, 83% порошенных мужчин сначала оценивали здоровье как «хорошее» или «отличное», но при детальном опросе их оценки начинали снижаться.

39% респондентов рассказали, что страдают от гипертонии, но только половина из них регулярно пьёт лекарства.

25% россиян рассказали о повышенном уровне холестерина в крови, а 35% признались в том, что постоянно испытывают «тревогу или депрессию».