Доктор Мясников развеял миф о том, что коричневый сахар полезнее белого
Врач призвал меньше есть сахара или вовсе отказаться от него
6 апреля 2022, 06:45, Никита Черников
Утверждение о том, что коричневый тростниковый сахар полезнее белого, не соответствует действительности. Кроме того, они оба одинаковы по калорийности, заявил врач Александр Мясников в эфире «России 1».
«На самом деле, хрен редьки не слаще. Всё равно белая смерть, хоть и коричневая», — сказал он.
Мясников призвал меньше есть сахара или вовсе отказаться от него.
Ранее британский диетолог Майкл Мосли перечислил «опасные» фрукты, которые ведут к ожирению.
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