Доктор Мясников развеял миф о том, что коричневый сахар полезнее белого

Утверждение о том, что коричневый тростниковый сахар полезнее белого, не соответствует действительности. Кроме того, они оба одинаковы по калорийности, заявил врач Александр Мясников в эфире «России 1».

«На самом деле, хрен редьки не слаще. Всё равно белая смерть, хоть и коричневая», — сказал он.

Мясников призвал меньше есть сахара или вовсе отказаться от него.

Ранее британский диетолог Майкл Мосли перечислил «опасные» фрукты, которые ведут к ожирению.