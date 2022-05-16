Эндокринолог назвал неочевидную причину ожирения

Российский врач-эндокринолог Алексей Калинчев назвал одну из неочевидных причин масштабного распространения ожирения — рост числа психических заболеваний в мире. В беседе с URA.RU он дал рекомендации по лечению этого состояния и предостерёг от дорогого и неэффективного лечения.

По словам эксперта, переедание на нервной почве относится к расстройствам пищевого поведения.

«Так люди заедают стресс в современном мире. Надо отметить, что такое масштабное распространение ожирения (более 20% населения развитых стран) и лишнего веса (более 60%), во многом обусловлено пандемией психических отклонений», — заявил врач.

По словам нутрициолога, лечить ожирение нужно у нескольких специалистов, в том числе у психиатров, психоневрологов и психологов. Однако очень малое количество пациентов готовы признать наличие у себя психических отклонений.

«Люди не готовы лечиться у мозгоправов, отсюда и рост числа ожирений повсеместно», — констатировал он.