Меньше половины. Алтайский край оказался в числе худших регионов страны по уровню вакцинации от гриппа

Алтайский край оказался на дне рейтинга российских регионов по охвату вакцинацией от гриппа. Такую статистику по данным на 12 декабря опубликовал федеральный Роспотребнадзор. По данным ведомства, Алтайский край находится на 84 месте из 89 возможных.

Охват населения вакцинацией от гриппа в крае составил всего 45,5%, следует из данных Роспотребнадзора. Хуже результат только в Кабардино-Балкарии (45,3%), Самарской области (45,2%), Хабаровском крае (44,7%), Хакасии (42,1%) и Мурманской области (38,7%).

Самым эффективным регионом по доле привитых от гриппа оказалась Тыва — 63,1%. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ (62,1%), Чукотский АО (61%), Чеченская Республика (60,5%) и Санкт-Петербург (60,4%).

Общий уровень охвата вакцинацией по стране составил 51,3%.

Таким образом, в Алтайском крае от гриппа привилось меньше половины населения. По данным регионального Роспотребнадзора, прививки поставили 1,049 млн человек. При этом ведомство отметило, что край израсходовал всю вакцину, которую поставили из федерального центра.

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Напомним, ранее опасения касательно эпидобстановки в Алтайском крае высказал академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. В интервью для радио Sputnik он назвал Барнаул в числе городов, которые по уровню заболеваемости свиным гриппом находятся «на пороге достаточно серьёзной пандемии». Кроме того, специалист также отметил низкий уровень вакцинации в регионах. По его словам, для создания коллективного иммунитета необходим охват прививками не менее 60-70%.

По данным краевого Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае значительно растёт уже в течение трёх недель. При этом в регионе отмечают активную циркуляцию гриппа. В большинстве случаев это H1N1, более известный как свиной грипп. Это один из наиболее известных и опасных штаммов вируса, который способен вызывать серьёзные осложнения, а в 2009 году его распространение привело к объявлению мировой пандемии.