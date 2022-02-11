Вирусолог оценил риск появления мутаций из-за восьми прививок Жириновского

Профессор центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность того, что “омикрон”-штамм из-за попадания в тело восьмикратно привившегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского, мутирует, крайне мала. Так он прокомментировал ситуацию “Ленте.ру”.

По его словам, отягчающие заболевания политика, вроде общего угнетения иммунитета, возможный диабет и пожилой возраст, опасны в первую очередь для Жириновского и не несут угрозы изменения генофонда штамма.

“Вероятность появления новых штаммов из-за Владимира Вольфовича очень маленькая. Не имеет значения, сколько раз человек привился, на мутации это не влияет. Шансов стать родоначальником нового штамма у него мало”, — сказал эксперт.

Как объяснил Альтштейн, мутации могут возникнуть в организме человека с подавленным иммунитетом, который болеет COVID-19 в течение длительного времени.

“Мутации накапливаются, когда человек болеет коронавирусом хронически, месяцами. Тогда происходят разные циклы размножения инфекции, при каждом из которых возникают новые мутации”, — пояснил он.

По словам вирусолога, продолжительность болезни политика крайне мала, чтобы в теле прошло несколько циклов мутации вируса. При этом Жириновский за неделю мог кого-нибудь заразить.