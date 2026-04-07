До +19. Какая погода ждет Алтайский край 7 апреля

07 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Фото: Екатерина Смолихина

До +19 градусов потеплеет местами по югу Алтайского края днем 7 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +9...+14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле обещают +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер восточный, 2–7 м/с.