Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" найден мертвым в камере

Якубджони Юсуфзода, приговоренный к пожизненному сроку, был найден мертвым в камере СИЗО-1 в Москве

06 апреля 2026, 22:01, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один из соучастников теракта в "Крокус Сити Холле", осужденный на пожизненное заключение, покончил с собой в московском СИЗО. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«Юсуфзода Якубджони Давлатхон* покончил с собой в СИЗО в Москве», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка ФСИН подтвердили, что 6 апреля в камере СИЗО-1 был обнаружен без признаков жизни осужденный к пожизненному лишению свободы. Медик прибыл на место незамедлительно, провел реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

По данным следствия, через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт. Сам он утверждал, что не знал об этом. Установлено, что осужденный состоял в канале, где проповедовали радикальные течения ислама, и выполнял поручения администратора сообщества.

После теракта он направился в аэропорт Внуково, просил забронировать место на ближайший рейс в любую страну, но был задержан на паспортном контроле.

По факту гибели осужденного проводится доследственная проверка.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта 2024 года, погибли 149 человек. 12 марта 2025 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Юсуфзода и еще 14 фигурантов к пожизненным срокам, еще четверым назначили от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года лишения свободы.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов