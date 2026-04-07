Площадь-призрак. Как в Барнауле идет стройка на месте снесенного кинотеатра "Искра"
Рабочие уже приступили к заливке фундамента
07 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
Строительство ЖК на месте снесенного кинотеатра "Искра" / Фото: amic.ru
Строительство ЖК на площади Жукова, где снесли здание кинотеатра "Искра", перешло в стадию заливки фундамента. Как видно на кадрах с площадки, застройщик "Мой Дом" завершил подготовку котлована и приступил к заливке фундаментной плиты. А над объектом возвышается мачта строительного крана. При этом стройплощадка заняла значительную часть площадь им. Жукова, и бюст маршала оказался практически напротив забора.
08:26:55 07-04-2026
Когда-то мои иногородние друзья восхищались и завидовали озеленению Барнаула. Жаль, что сегодня это всё только в прошлом и осталось.
22:57:45 08-04-2026
Мимопроходящий (08:26:55 07-04-2026) Когда-то мои иногородние друзья восхищались и завидовали озе... Спасибо ПВ Воронкову
09:45:55 07-04-2026
все снести, навтыкать домов, деревья спилить, город засыпать песком - такова программа развития г. барнаула
12:19:07 07-04-2026
гость (09:45:55 07-04-2026) все снести, навтыкать домов, деревья спилить, город засыпать... Мэрия: программа по засыпке песком города, выполнена успешно! Снести, спилить и навтыкать, работаем.
17:28:24 07-04-2026
гость (09:45:55 07-04-2026) все снести, навтыкать домов, деревья спилить, город засыпать... Эти балбесы куда его столько сыпят? у меня в песочнице у ребенка меньше песка
22:33:40 07-04-2026
В центре - непролазная грязь. Такого никогда не было. Ветер дунет - пыльная буря будет и деревья все во дворе поспилили. Кому то они очень мешают.
01:20:52 08-04-2026
Удобство проживания теперь никого не интересует! Улицы делают узкими, парковок толком нет, центр города превратили не понять во что.
19:00:05 08-04-2026
У нас же в городе только жилья не хватает, остальное всё в изобилии и дет.сады и школы и скверы с парками. И заводы работают на 1000%!!! Кто застраивает наш город (собственник), тот тут не собирается жить, а дети у них давно не здесь живут, либо в Москве, либо за границей
22:57:39 08-04-2026
А наше мнение оно никого не интересует