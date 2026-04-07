Площадь-призрак. Как в Барнауле идет стройка на месте снесенного кинотеатра "Искра"

Рабочие уже приступили к заливке фундамента

07 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Строительство ЖК на месте снесенного кинотеатра "Искра" / Фото: amic.ru

Строительство ЖК на площади Жукова, где снесли здание кинотеатра "Искра", перешло в стадию заливки фундамента. Как видно на кадрах с площадки, застройщик "Мой Дом" завершил подготовку котлована и приступил к заливке фундаментной плиты. А над объектом возвышается мачта строительного крана. При этом стройплощадка заняла значительную часть площадь им. Жукова, и бюст маршала оказался практически напротив забора.