Показ фильма "Взлет" и сольный концерт IVAN ZOLO. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

07 апреля 2026, 07:47, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

Фильм о Циолковском, православная экскурсия или квиз по русским песням? Выбирайте, как провести неделю.

Показ фильма "Взлет"

7 апреля в кинотеатре "Премьера" состоится тематический показ художественного фильма "Взлет" о жизни великого русского ученого Циолковского, напряженной духовной работе мыслителя, преодолении косности окружающих и драматических событиях его семейной жизни.

7 апреля, 14:00

Кинотеатр "Премьера"

Вход свободный

Выставка "Симфония цвета"

В выставочном зале музея "Город" проходит выставка бийского художника Валерия Борзова. Его отличал живописный почерк и своеобразное восприятие окружающего мира.

До 26 апреля, с 10:00 до 18:00, выходные пн-вт

Выставочный музей "Город"

30–54 рубля

Водевильный вечер "Брачная лихорадка"

"Брачная лихорадка" — это водевильный вечер, герои которого хотят любить и быть любимыми, стремятся вступить в брак и избежать нежелательных отношений. Кто-то в погоне за счастьем руководствуется четкими критериями в выборе спутника жизни, кто-то доверяет лишь чувству.

Ранние, малоизвестные рассказы и хорошо знакомые шутки-комедии Антона Чехова переплетаются между собой и создают единую причудливую историю о лихорадочном поиске семейного счастья и противоречивости человеческих чувств.

9 апреля, 18:30; 12 апреля, 17:00

Молодежный театр Алтая

800 рублей

Большой сольный концерт IVAN ZOLO

Лайкер, тиктокер, ютубер, чьи хиты стремительно врываются в чарты и собирают миллионы прослушиваний по всей стране — "Марабу", "Альтушка", "Вайпер".

11 апреля, 18:00

Караоке-бар "Эрмитаж"

750–3500 рублей

Пасхальная экскурсия по Барнаулу от "Миллиона километров"

Вы посетите храмовый комплекс Иоанна Богослова, который входит в топ достопримечательностей Алтайского края. В ходе экскурсии вы побываете на музейной выставке и в трех разных храмах на одной территории: в храме убиенных младенцев, где увидите красивые полы из мозаики, которые можно смело назвать произведением искусства; в деревянном храме ума — здесь вы узнаете все о колоколах; а также в верхнем и нижнем залах главного храма.

12 апреля, 13:00

Ул. Шумакова, 25а. Участники экскурсии встречаются у деревянного храма

550 рублей

"Вау квиз". Игра "Угадай мелодию 100 русских песен"

Помните, с каким праздником поздравляли "Корни" Вику? А насколько хорошо разбираетесь в песнях о любви в исполнении современных исполнителей? Пришло время выяснить, какие русские хиты вы помните лучше всего.