Показ фильма "Взлет" и сольный концерт IVAN ZOLO. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни
07 апреля 2026, 07:47, ИА Амител
Фильм о Циолковском, православная экскурсия или квиз по русским песням? Выбирайте, как провести неделю.
Показ фильма "Взлет"
7 апреля в кинотеатре "Премьера" состоится тематический показ художественного фильма "Взлет" о жизни великого русского ученого Циолковского, напряженной духовной работе мыслителя, преодолении косности окружающих и драматических событиях его семейной жизни.
- 7 апреля, 14:00
- Кинотеатр "Премьера"
- Вход свободный
Выставка "Симфония цвета"
В выставочном зале музея "Город" проходит выставка бийского художника Валерия Борзова. Его отличал живописный почерк и своеобразное восприятие окружающего мира.
- До 26 апреля, с 10:00 до 18:00, выходные пн-вт
- Выставочный музей "Город"
- 30–54 рубля
Водевильный вечер "Брачная лихорадка"
"Брачная лихорадка" — это водевильный вечер, герои которого хотят любить и быть любимыми, стремятся вступить в брак и избежать нежелательных отношений. Кто-то в погоне за счастьем руководствуется четкими критериями в выборе спутника жизни, кто-то доверяет лишь чувству.
Ранние, малоизвестные рассказы и хорошо знакомые шутки-комедии Антона Чехова переплетаются между собой и создают единую причудливую историю о лихорадочном поиске семейного счастья и противоречивости человеческих чувств.
- 9 апреля, 18:30; 12 апреля, 17:00
- Молодежный театр Алтая
- 800 рублей
Большой сольный концерт IVAN ZOLO
Лайкер, тиктокер, ютубер, чьи хиты стремительно врываются в чарты и собирают миллионы прослушиваний по всей стране — "Марабу", "Альтушка", "Вайпер".
- 11 апреля, 18:00
- Караоке-бар "Эрмитаж"
- 750–3500 рублей
Пасхальная экскурсия по Барнаулу от "Миллиона километров"
Вы посетите храмовый комплекс Иоанна Богослова, который входит в топ достопримечательностей Алтайского края. В ходе экскурсии вы побываете на музейной выставке и в трех разных храмах на одной территории: в храме убиенных младенцев, где увидите красивые полы из мозаики, которые можно смело назвать произведением искусства; в деревянном храме ума — здесь вы узнаете все о колоколах; а также в верхнем и нижнем залах главного храма.
- 12 апреля, 13:00
- Ул. Шумакова, 25а. Участники экскурсии встречаются у деревянного храма
- 550 рублей
"Вау квиз". Игра "Угадай мелодию 100 русских песен"
Помните, с каким праздником поздравляли "Корни" Вику? А насколько хорошо разбираетесь в песнях о любви в исполнении современных исполнителей? Пришло время выяснить, какие русские хиты вы помните лучше всего.
- 12 апреля, 16:30
- Гастропаб Urban Pub
- 600 рублей
Комментарии 0