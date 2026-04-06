Окончательные решения о ценах будут принимать как производители, так и торговые сети, учитывающие платежеспособность населения и конкурентную среду

06 апреля 2026, 22:32, ИА Амител

Пирожки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Цены на хлебобулочные изделия, такие как пироги, пирожки и слойки, могут вырасти на 6% после введения нового ГОСТа, рассказала в интервью "Газете.ru" доцент кафедры маркетинга университета "Синергия" Маргарита Кобец.

В России планируют обновить ГОСТы для пирогов, пирожков и слоек, которые не пересматривались с 1986 года. Кобец объяснила, что новые стандарты направлены на улучшение качества выпечки и сохранение традиционных рецептур, что может повлиять на цены для покупателей.

«Компании, которые уже работают по ГОСТу, столкнутся только с необходимостью обновить документацию. Однако производители, не соблюдающие стандарт, будут вынуждены существенно изменить свои производственные процессы, что приведет к увеличению себестоимости и, соответственно, рыночной цены продукции», — отметила она.

Новые ГОСТы также могут привести к сокращению ассортимента: некоторые компании могут отказаться от производства определенных видов хлебобулочных изделий, так как их выпуск по новым стандартам станет более сложным и дорогостоящим. В среднем рост цен составит около 6%. В дальнейшем на ценообразование будут влиять и рыночные факторы, такие как увеличение НДС и комиссии за эквайринг, заключила Кобец.

Ранее сообщалось, что в России разработали ГОСТ на приготовление колобка.