Главные пасхальные блюда часто путают. Рассказываем, в чем различия

07 апреля 2026, 07:55, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В преддверии Пасхи на праздничных столах появляются знакомые с детства блюда — кулич и пасха. Хотя многие и во взрослом возрасте не перестают путать, что готовится из теста, а что — из творога. А кто-то и вовсе убежден, что это одно и то же. Но это два совершенно разных десерта: они отличаются ингредиентами и способом приготовления, а также символическим смыслом.

1 Что такое пасхальный кулич и из чего его готовят? Кулич — это сдобная выпечка из дрожжевого теста. В него добавляют изюм, иногда цукаты или орехи. Тесто долго вымешивают и дают ему подняться, после чего выпекают в высокой цилиндрической форме. Готовый кулич покрывают глазурью, украшают посыпкой и часто наносят буквы "ХВ" ("Христос Воскресе").

2 А что такое пасха и из чего ее делают? Пасха — это холодный творожный десерт. Её не выпекают: массу из творога, сливочного масла, сметаны, сахара или меда (иногда с добавлением яиц, изюма и ванили) выкладывают в специальную форму и отправляют в холодильник минимум на 12 часов, а лучше — на сутки.

3 Когда готовят кулич и пасху? Оба блюда традиционно готовят во время Страстной седмицы — последней недели перед Пасхой. Именно в эти дни хозяйки начинают подготовку к главному православному празднику.

4 Что правильнее приготовить или купить к празднику — кулич или пасху? Никаких церковных указаний на этот счет нет. Выбор остается за вами — все зависит от вкусов: кому-то ближе нежная творожная пасха, кому-то — ароматный сдобный кулич. Праздничный стол не обязательно ограничивать чем-то одним: угощения прекрасно дополняют друг друга. Главное — помнить, что суть Пасхи — не в изобилии блюд, а во внутреннем смысле праздника, вере и радости.

5 А что из этого дольше хранится? Кулич благодаря выпечке может храниться около недели. Творожная пасха более нежная и скоропортящаяся — ее желательно съесть в течение нескольких часов после подачи.

6 Почему на Пасху вообще принято готовить угощения из теста и творога? Кулич символизирует радость Воскресения, "хлеб жизни" и тело Христа. Его высокая форма ассоциируется с восхождением и духовным подъемом. Пасха же имеет форму усеченной пирамиды и символизирует Гроб Господень, а также свет и торжество Воскресения.