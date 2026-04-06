Такой день. Весенний ледоход на реке Бие и Алтай в конце рейтинга по уровню зарплат

О главных событиях за 6 апреля

06 апреля 2026, 23:55, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край занял 74-е место из 85 в рейтинге регионов России с самыми высокими зарплатами в провинции, а Республика Алтай — 70-е.

«В крае отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2025 году — 2,20, средняя зарплата — 55,9 тыс. рублей. Прирост зарплаты в 2025 году составил 17,7%. А отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в крупных городах — 80,2%», — говорится в исследовании.

В Бийске начался ледоход на реке Бие. Крупные льдины пришли в движение и начали постепенно спускаться вниз по течению — в сторону слияния с рекой Катунь. Очевидцы отмечают, что процесс уже набирает силу.

В ближайшие дни за этим природным явлением смогут наблюдать не только жители Бийска, но и Барнаула.

После жарких выходных, 4 и 5 апреля, в Алтайском крае было около +20 градусов — в регион придет очередное похолодание, которое продлится несколько дней. В ночное время суток ожидаются минусовые температуры, а днем будет небольшой плюс.

Включительно до среды, 8 апреля, в крае будет тепло — до +15 градусов. Уже в четверг температура резко упадет до +6 градусов. А в пятницу, 10 апреля, придет похолодание, которое продлится четыре-пять дней.