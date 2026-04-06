Такой день. Весенний ледоход на реке Бие и Алтай в конце рейтинга по уровню зарплат
О главных событиях за 6 апреля
06 апреля 2026, 23:55, ИА Амител
Алтайский край занял 74-е место из 85 в рейтинге регионов России с самыми высокими зарплатами в провинции, а Республика Алтай — 70-е.
«В крае отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2025 году — 2,20, средняя зарплата — 55,9 тыс. рублей. Прирост зарплаты в 2025 году составил 17,7%. А отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в крупных городах — 80,2%», — говорится в исследовании.
В Бийске начался ледоход на реке Бие. Крупные льдины пришли в движение и начали постепенно спускаться вниз по течению — в сторону слияния с рекой Катунь. Очевидцы отмечают, что процесс уже набирает силу.
В ближайшие дни за этим природным явлением смогут наблюдать не только жители Бийска, но и Барнаула.
После жарких выходных, 4 и 5 апреля, в Алтайском крае было около +20 градусов — в регион придет очередное похолодание, которое продлится несколько дней. В ночное время суток ожидаются минусовые температуры, а днем будет небольшой плюс.
Включительно до среды, 8 апреля, в крае будет тепло — до +15 градусов. Уже в четверг температура резко упадет до +6 градусов. А в пятницу, 10 апреля, придет похолодание, которое продлится четыре-пять дней.
00:08:44 07-04-2026
Все примерно так, только вот Зарплата в Барнауле меньше чем в Змеиногорском и Рубцовском районах( не путать с самим Рубцовском), а про Бийск и Рубцовск, а тем более Камень и Славгород и гоаворить не надо
18:23:14 07-04-2026
В регионе самые низкие не только зп, но и пенсии. В Белокуриху на отдых не поехать, хоть и скидку дают пенсам и жителям края в межсезонье. Ага. Здорово размахнулись правители. Аж на 74 месте.