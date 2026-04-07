Впервые за полвека земляне увидели обратную сторону Луны своими глазами
В НАСА подчеркнули значимость события, отметив, что "так творится история"
07 апреля 2026, 07:33, ИА Амител
Астронавты впервые за полвека показали обратную сторону Луны с близкого расстояния. Уникальные кадры представило НАСА — снимки сделали участники миссии Artemis II с корабля "Орион".
Как уточнили в агентстве, фотография была получена во время полета, когда экипаж находился между Землей и Луной. В НАСА подчеркнули значимость события, отметив, что "так творится история".
Командир миссии Рид Уайсмен в интервью Би-би-си назвал увиденное уникальным.
«Земля почти в полном затмении, Луна почти полностью освещена, и единственный способ увидеть это — находиться посередине между ними», — сказал он.
Другой участник экспедиции Джереми Хансен также поделился впечатлениями: «Это действительно поражает воображение».
Напомним, что общая продолжительность миссии составит десять дней. Последняя пилотируемая экспедиция к Луне прошла в декабре 1972 года — это была американская миссия "Аполлон‑17". В случае успеха "Артемиды‑2" астронавты окажутся на рекордном для человека расстоянии от нашей планеты.
Гость (09:00:03 07-04-2026) Нам Луна не интересна, мы сразу вокруг солнца будем летать и... Наши сделали эти снимки примерно 60 лет назад, на Зондах-6-8. Отправлять туда космонавтов ради престижа в СССР посчитали нецелесообразным и прикрыли программы.
09:26:51 07-04-2026
Гость (09:09:07 07-04-2026) Наши сделали эти снимки примерно 60 лет назад, на Зондах-6-8... земляне увидели обратную сторону Луны СВОИМИ глазами...
Фотки даже кетайцы привозили пару лет назад. Ну а ссср проиграв гонку к луне естественно посчитал нецелесообразным...
09:31:27 07-04-2026
Гость (09:21:27 07-04-2026) Луна почти полностью освещена...Что поражает воображение.Это... Луна вращается вместе с Землей вокруг Солнца и вокруг общего центра тяжести. Это еще в школе изучали. Шагист вы наш.
13:18:09 08-04-2026
Гость (09:31:27 07-04-2026) Луна вращается вместе с Землей вокруг Солнца и вокруг общего... лунный день длится 14 дней-почитайте школьную астраномию
Не земляне, а четыре американских астронавта, которых отправила в эту миссию Великая Америка. Потому что надо науку двигать вперёд, а не кверху задом улицы перекрывать и баранов резать.
Да-да, а лунный грунт СССР признал настоящим, чтобы что, подлизаться к американцам? А лазерный уголковый отражатель на луне наверное поставили Незнайка и Пончик, когда туда летали?
Как хорошо, что космическую науку развивают ученые и инженеры, а не масса людей, которые не знают название ближайшей к Земле звезды.
12:06:36 07-04-2026
Гость (11:11:07 07-04-2026) Да-да, а лунный грунт СССР признал настоящим, чтобы что,... Лунный грунт советские станции доставили на Землю без участия космонавтов.
К слову, еще в нынешнем полете астронавты загадочно проигнорировали нехилый всплеск солнечной активности 4-го апреля с макс. вспышкой М7.5 (почти Х), хотя комбезы у них там для этого должны быть.
Когда Иона Маска ещё в прокте не было,советская ракета,облетев Луну сфотографировала её обратную сторону.
12:47:33 07-04-2026
«Земля почти в полном затмении, Луна почти полностью освещена, и единственный способ увидеть это — находиться посередине между ними», — сказал он.
А я думал это Луна должна находится между Землёй и кораблём?
13:16:27 08-04-2026
А как они сняли обратную сторону Луны если она сейчас освещена только на 25 процентов? Луна сегодня повернута к Земле на 75% освещенной стороной, значит обратная сторона освещена не полностью! Откровенный фейк! Люди разучились думать...