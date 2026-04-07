Впервые за полвека земляне увидели обратную сторону Луны своими глазами

В НАСА подчеркнули значимость события, отметив, что "так творится история"

07 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Обратная сторона Луны / Фото: NASA
Астронавты впервые за полвека показали обратную сторону Луны с близкого расстояния. Уникальные кадры представило НАСА — снимки сделали участники миссии Artemis II с корабля "Орион".

Как уточнили в агентстве, фотография была получена во время полета, когда экипаж находился между Землей и Луной. В НАСА подчеркнули значимость события, отметив, что "так творится история".

Командир миссии Рид Уайсмен в интервью Би-би-си назвал увиденное уникальным.

«Земля почти в полном затмении, Луна почти полностью освещена, и единственный способ увидеть это — находиться посередине между ними», — сказал он.

Другой участник экспедиции Джереми Хансен также поделился впечатлениями: «Это действительно поражает воображение».

Напомним, что общая продолжительность миссии составит десять дней. Последняя пилотируемая экспедиция к Луне прошла в декабре 1972 года — это была американская миссия "Аполлон‑17". В случае успеха "Артемиды‑2" астронавты окажутся на рекордном для человека расстоянии от нашей планеты.

Земля ос спутника

Гость

08:25:54 07-04-2026

А мы зато интернет можем глушить , да пусть не так эффективно и сильно дороже этого полёта. Но это ведь вообще виртуальное пространство, а не банка консервная с двигателем.

Гость

08:33:50 07-04-2026

Гость (08:25:54 07-04-2026) А мы зато интернет можем глушить , да пусть не так эффективн... А еще демилитаризация

Евгений

17:26:57 07-04-2026

Гость (08:25:54 07-04-2026) А мы зато интернет можем глушить , да пусть не так эффективн... А у них интернет есть даже на корабле, который летит за тысячи киллометров от Земли

Гость

21:11:56 07-04-2026

Евгений (17:26:57 07-04-2026) А у них интернет есть даже на корабле, который летит за тыся... Потому что они не пишут киЛЛометры. Видать в школе хорошо учились.

Гость

09:00:03 07-04-2026

Нам Луна не интересна, мы сразу вокруг солнца будем летать и фотки делать.
ща только батут WDэшкой смажем , а то скрипит немного

Гость

09:09:07 07-04-2026

Гость (09:00:03 07-04-2026) Нам Луна не интересна, мы сразу вокруг солнца будем летать и... Наши сделали эти снимки примерно 60 лет назад, на Зондах-6-8. Отправлять туда космонавтов ради престижа в СССР посчитали нецелесообразным и прикрыли программы.

Гость

09:26:51 07-04-2026

Гость (09:09:07 07-04-2026) Наши сделали эти снимки примерно 60 лет назад, на Зондах-6-8... земляне увидели обратную сторону Луны СВОИМИ глазами...

Фотки даже кетайцы привозили пару лет назад. Ну а ссср проиграв гонку к луне естественно посчитал нецелесообразным...

Гость

09:21:27 07-04-2026

Луна почти полностью освещена...Что поражает воображение.Это войдёт в историю...Большим шагом...

Гость

09:31:27 07-04-2026

Гость (09:21:27 07-04-2026) Луна почти полностью освещена...Что поражает воображение.Это... Луна вращается вместе с Землей вокруг Солнца и вокруг общего центра тяжести. Это еще в школе изучали. Шагист вы наш.

Гость

13:18:09 08-04-2026

Гость (09:31:27 07-04-2026) Луна вращается вместе с Землей вокруг Солнца и вокруг общего... лунный день длится 14 дней-почитайте школьную астраномию

Гость

12:41:23 07-04-2026

Гость (09:21:27 07-04-2026) Луна почти полностью освещена...Что поражает воображение.Это...
Пиндосы в этой области идут крупными шагами.На благо человечества...

Гость

10:07:20 07-04-2026

Не земляне, а четыре американских астронавта, которых отправила в эту миссию Великая Америка. Потому что надо науку двигать вперёд, а не кверху задом улицы перекрывать и баранов резать.

Гость

10:35:14 07-04-2026

Гость (10:07:20 07-04-2026) Не земляне, а четыре американских астронавта, которых отправ... Почитайте специализированные форумы. Сами американцы не верят, что они летят. Все видео астронавтов на одном месте и очень похожи. Фоты с корабля не соответствуют земной облачности на погодных сайтах. И история с постоянными поломками и починками туалета для правдоподобности.

Гость

11:11:07 07-04-2026

Гость (10:35:14 07-04-2026) Почитайте специализированные форумы. Сами американцы не веря...
Да-да, а лунный грунт СССР признал настоящим, чтобы что, подлизаться к американцам? А лазерный уголковый отражатель на луне наверное поставили Незнайка и Пончик, когда туда летали?

"Сами американцы не верят, что они летят"

Как хорошо, что космическую науку развивают ученые и инженеры, а не масса людей, которые не знают название ближайшей к Земле звезды.

Гость

12:06:36 07-04-2026

Гость (11:11:07 07-04-2026) Да-да, а лунный грунт СССР признал настоящим, чтобы что,... Лунный грунт советские станции доставили на Землю без участия космонавтов.
К слову, еще в нынешнем полете астронавты загадочно проигнорировали нехилый всплеск солнечной активности 4-го апреля с макс. вспышкой М7.5 (почти Х), хотя комбезы у них там для этого должны быть.

Гость

11:15:32 07-04-2026

Гость (10:35:14 07-04-2026) Почитайте специализированные форумы. Сами американцы не веря... Юрий Лоза детектед :):):)

Гость

12:13:00 07-04-2026

Гость (10:35:14 07-04-2026) Почитайте специализированные форумы. Сами американцы не веря... Если бы в корабле был россиянин, тады да, можно было бы поверить. Но летят американцы и канадец. Теперь Трамп пообещал не присоединять Канаду, ведь в случае чего канадец расскажет правду.)))

Гость

10:36:52 07-04-2026

Гость (10:07:20 07-04-2026) Не земляне, а четыре американских астронавта, которых отправ... А куличи?

Гость

12:37:35 07-04-2026

Гость (10:07:20 07-04-2026) Не земляне, а четыре американских астронавта, которых отправ...
Но сначала надо картошку высадить на Марсе.А потом уж и яблони.

Пацифист

11:14:46 07-04-2026

Красавчики, чо, жаль, что не наш это путь...

Гость

11:17:43 07-04-2026

Очередной фейк сделанный ИИ. Если видите говорящего американца - он врет.

Гость

12:32:39 07-04-2026

Этот облёт-крупнейщий шажище в истории человечества.Простые люди планеты никогда не смогут увидеть Луну сзаду.А они увидели.

Гость

12:58:34 07-04-2026

Гость (12:32:39 07-04-2026) Этот облёт-крупнейщий шажище в истории человечества.Простые ... Запустит Маск очередную Теслу с регистратором, и простые увидят.

Гость

14:26:16 07-04-2026

Гость (12:58:34 07-04-2026) Запустит Маск очередную Теслу с регистратором, и простые уви...
Когда Иона Маска ещё в прокте не было,советская ракета,облетев Луну сфотографировала её обратную сторону.

Гость

12:47:33 07-04-2026

«Земля почти в полном затмении, Луна почти полностью освещена, и единственный способ увидеть это — находиться посередине между ними», — сказал он.
А я думал это Луна должна находится между Землёй и кораблём?

Владимир

13:16:27 08-04-2026

А как они сняли обратную сторону Луны если она сейчас освещена только на 25 процентов? Луна сегодня повернута к Земле на 75% освещенной стороной, значит обратная сторона освещена не полностью! Откровенный фейк! Люди разучились думать...

