Впервые за полвека земляне увидели обратную сторону Луны своими глазами

07 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Обратная сторона Луны / Фото: NASA

Астронавты впервые за полвека показали обратную сторону Луны с близкого расстояния. Уникальные кадры представило НАСА — снимки сделали участники миссии Artemis II с корабля "Орион".

Как уточнили в агентстве, фотография была получена во время полета, когда экипаж находился между Землей и Луной. В НАСА подчеркнули значимость события, отметив, что "так творится история".

Командир миссии Рид Уайсмен в интервью Би-би-си назвал увиденное уникальным.

«Земля почти в полном затмении, Луна почти полностью освещена, и единственный способ увидеть это — находиться посередине между ними», — сказал он.

Другой участник экспедиции Джереми Хансен также поделился впечатлениями: «Это действительно поражает воображение».

Напомним, что общая продолжительность миссии составит десять дней. Последняя пилотируемая экспедиция к Луне прошла в декабре 1972 года — это была американская миссия "Аполлон‑17". В случае успеха "Артемиды‑2" астронавты окажутся на рекордном для человека расстоянии от нашей планеты.