Власти назвали настоящую численность граждан Индии на производстве "БТК групп" в Барнауле

Общее количество работников из этой страны на предприятии в 2026 году не может превышать 200 человек

07 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Краевые власти опровергли данные о количестве индийских мигрантов на швейном производстве "БТК групп" в Барнауле, которые в беседе с корреспондентом Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул ранее привела руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева. Количество работников из Индии на предприятии составляет 186 человек, а допустимый лимит на выходцев из этой страны на предприятии жестко зафиксирован требованиями федерального законодательства.

Как сказано в сообщении Управления по труду и занятости населения Алтайского края, на производстве "БТК групп" работают 186 граждан Индии, что составляет 14,7% от общего штата компании в 1263 сотрудника. При этом максимальное число работников-мигрантов из стран с визовым порядком въезда, в том числе и Индии, должно соответствовать федеральным квотам, установленным для предприятия.

Предприятие ежегодно утверждает данный предел в федеральном Министерстве труда и социальной защиты. На 2026 год квота на работников из Индии для "БТК Групп" составляет 200 человек. При этом в 2025 году иностранных сотрудников в Алтайском крае привлекали 1,6 тысячи работодателей, а за первые два месяца 2026-го — 357.

Напомним, в марте Минтруд опубликовал данные о зарплатах, которые предлагают работникам-мигрантам в России. Самые высокие доходы — на руководящих должностях. Например, председатель правления в Москве может претендовать на зарплату 380 тысяч рублей.

Комментарии 11

Гость

09:40:42 07-04-2026

Лично я приветствую приезд индийцев в нашу страну, потому что они трудолюбивые, мирные, не режут баранов, не перекрывают улицы кверху задом и не взрываются.

Гость

09:51:09 07-04-2026

Гость (09:40:42 07-04-2026) Лично я приветствую приезд индийцев в нашу страну, потому чт... Да что вы говорите... То-то там проблема насилия стоит как нигде. Хорошо жить в мире розовых пони. Наверное. Кстати, людей, исповедующих ислам, там тоже не так и мало. Вы уверены, что наши понаехи именно индуисты?..

Гость

10:17:15 07-04-2026

Гость (09:51:09 07-04-2026) Да что вы говорите... То-то там проблема насилия стоит как н... Всех приехавших наверняка проверяли соответствующие компетентные органы и разрешили им въезд. Кто же разрешит въехать разным террористам? Никто не разрешит.

1

11:11:50 07-04-2026

Гость (10:17:15 07-04-2026) Всех приехавших наверняка проверяли соответствующие компетен... Мир розовых пони - это верно скащано

Гость

10:07:21 07-04-2026

Гость (09:40:42 07-04-2026) Лично я приветствую приезд индийцев в нашу страну, потому чт... У них единственный недостаток. Пахнут специями из далека.

Гость

10:14:00 07-04-2026

Гость (10:07:21 07-04-2026) У них единственный недостаток. Пахнут специями из далека.... Пусть лучше пахнут специями, чем кровью свежезарезанных баранов.

1

11:13:21 07-04-2026

В деревнях и малых городах полно безработных молодых людей, просто надо организовать их приезд и трудоустройство

Гость

11:37:12 07-04-2026

1 (11:13:21 07-04-2026) В деревнях и малых городах полно безработных молодых людей, ... И все швеи-мотористки? В Индии-то это одна из ведущих специальностей.

Гость

12:15:12 07-04-2026

Порочная практика. Российский работник по мимо налогов воспитывает детей, содержит семью, поддерживает стариков, защищает Родину. Работник из Индии все эти обязанности исполняет у себя на Родине.
Если один работодатель за счет снижения затрат на российских рабочих получил неконкурентное преимущество, то работодатель нанимающий граждан РФ теряет рынок и вынужден также предпочитать мигрантов.

Гость

12:42:55 07-04-2026

Индианок завозите я люблю с ними в кино ходить

Гость

13:46:58 07-04-2026

вообще то индийцы приезжают к себе на родину
Змеиногорск, Шерегеш -это древнейшая Индия
про эти места и в Авесте и в Веданте написано
а паломничество к истокам еще никто не отменял

