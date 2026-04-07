07 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Краевые власти опровергли данные о количестве индийских мигрантов на швейном производстве "БТК групп" в Барнауле, которые в беседе с корреспондентом Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул ранее привела руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева. Количество работников из Индии на предприятии составляет 186 человек, а допустимый лимит на выходцев из этой страны на предприятии жестко зафиксирован требованиями федерального законодательства.

Как сказано в сообщении Управления по труду и занятости населения Алтайского края, на производстве "БТК групп" работают 186 граждан Индии, что составляет 14,7% от общего штата компании в 1263 сотрудника. При этом максимальное число работников-мигрантов из стран с визовым порядком въезда, в том числе и Индии, должно соответствовать федеральным квотам, установленным для предприятия.

Предприятие ежегодно утверждает данный предел в федеральном Министерстве труда и социальной защиты. На 2026 год квота на работников из Индии для "БТК Групп" составляет 200 человек. При этом в 2025 году иностранных сотрудников в Алтайском крае привлекали 1,6 тысячи работодателей, а за первые два месяца 2026-го — 357.

Напомним, в марте Минтруд опубликовал данные о зарплатах, которые предлагают работникам-мигрантам в России. Самые высокие доходы — на руководящих должностях. Например, председатель правления в Москве может претендовать на зарплату 380 тысяч рублей.