Власти назвали настоящую численность граждан Индии на производстве "БТК групп" в Барнауле
Общее количество работников из этой страны на предприятии в 2026 году не может превышать 200 человек
07 апреля 2026, 08:00, ИА Амител
Краевые власти опровергли данные о количестве индийских мигрантов на швейном производстве "БТК групп" в Барнауле, которые в беседе с корреспондентом Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул ранее привела руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева. Количество работников из Индии на предприятии составляет 186 человек, а допустимый лимит на выходцев из этой страны на предприятии жестко зафиксирован требованиями федерального законодательства.
Как сказано в сообщении Управления по труду и занятости населения Алтайского края, на производстве "БТК групп" работают 186 граждан Индии, что составляет 14,7% от общего штата компании в 1263 сотрудника. При этом максимальное число работников-мигрантов из стран с визовым порядком въезда, в том числе и Индии, должно соответствовать федеральным квотам, установленным для предприятия.
Предприятие ежегодно утверждает данный предел в федеральном Министерстве труда и социальной защиты. На 2026 год квота на работников из Индии для "БТК Групп" составляет 200 человек. При этом в 2025 году иностранных сотрудников в Алтайском крае привлекали 1,6 тысячи работодателей, а за первые два месяца 2026-го — 357.
Напомним, в марте Минтруд опубликовал данные о зарплатах, которые предлагают работникам-мигрантам в России. Самые высокие доходы — на руководящих должностях. Например, председатель правления в Москве может претендовать на зарплату 380 тысяч рублей.
09:40:42 07-04-2026
Лично я приветствую приезд индийцев в нашу страну, потому что они трудолюбивые, мирные, не режут баранов, не перекрывают улицы кверху задом и не взрываются.
09:51:09 07-04-2026
Гость (09:40:42 07-04-2026) Лично я приветствую приезд индийцев в нашу страну, потому чт... Да что вы говорите... То-то там проблема насилия стоит как нигде. Хорошо жить в мире розовых пони. Наверное. Кстати, людей, исповедующих ислам, там тоже не так и мало. Вы уверены, что наши понаехи именно индуисты?..
10:17:15 07-04-2026
Гость (09:51:09 07-04-2026) Да что вы говорите... То-то там проблема насилия стоит как н... Всех приехавших наверняка проверяли соответствующие компетентные органы и разрешили им въезд. Кто же разрешит въехать разным террористам? Никто не разрешит.
11:11:50 07-04-2026
Гость (10:17:15 07-04-2026) Всех приехавших наверняка проверяли соответствующие компетен... Мир розовых пони - это верно скащано
10:07:21 07-04-2026
Гость (09:40:42 07-04-2026) Лично я приветствую приезд индийцев в нашу страну, потому чт... У них единственный недостаток. Пахнут специями из далека.
10:14:00 07-04-2026
Гость (10:07:21 07-04-2026) У них единственный недостаток. Пахнут специями из далека.... Пусть лучше пахнут специями, чем кровью свежезарезанных баранов.
11:13:21 07-04-2026
В деревнях и малых городах полно безработных молодых людей, просто надо организовать их приезд и трудоустройство
11:37:12 07-04-2026
1 (11:13:21 07-04-2026) В деревнях и малых городах полно безработных молодых людей, ... И все швеи-мотористки? В Индии-то это одна из ведущих специальностей.
12:15:12 07-04-2026
Порочная практика. Российский работник по мимо налогов воспитывает детей, содержит семью, поддерживает стариков, защищает Родину. Работник из Индии все эти обязанности исполняет у себя на Родине.
Если один работодатель за счет снижения затрат на российских рабочих получил неконкурентное преимущество, то работодатель нанимающий граждан РФ теряет рынок и вынужден также предпочитать мигрантов.
12:42:55 07-04-2026
Индианок завозите я люблю с ними в кино ходить
13:46:58 07-04-2026
вообще то индийцы приезжают к себе на родину
Змеиногорск, Шерегеш -это древнейшая Индия
про эти места и в Авесте и в Веданте написано
а паломничество к истокам еще никто не отменял