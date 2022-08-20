Жительница Барнаула в соцсетях пожаловалась на нехватку препарата для химиотерапии в краевом онкоцентре

Жительница Барнаула обвинила краевой Минздрав в отсутствии лекарства для онкобольных — темозоломида. Как сообщает «Инцидент Барнаул», у ее родственника диагностирована диффузная астроцитома — опухоль головы с метастазами. По ее словам, первый курс прошел успешно, а вот на второй уже в Алтайском краевом онокоцентре «Надежда» не хватило лекарства.

«Это лекарство производится как за границей, так и в России, на санкции свалить не получится. Конечно, мы всё понимаем, паллиатив — это дожитие, но тем не менее, человек ещё жив и вполне себе в сознании и нормальном состоянии, которое без лечения очень быстро закончится. На законы, в том числе и об оказании паллиативной помощи, всем плевать», — высказывает свое недовольство женщина.

По словам женщины, врачи не знают, когда поступит лекарства. По словам сотрудников диспансера, у них даже нет запасов препарата.