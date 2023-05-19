Медведев: в армию набрали 117 тысяч контрактников и добровольцев

В августе 2022 года президент Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих

19 мая 2023, 23:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Вооружённые силы России с января этого года по контракту и в добровольческие формирования поступили более 117 тысяч человек. Как сообщает РБК, об этом заявил зампред главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам бывшего президента России, такая информация получена на сегодняшний день — 19 мая.

Напомним, что в августе прошлого года президент России Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек. Согласно указу, из них должно быть 1 150 628 военнослужащих.

Отметим, что до этого в последний раз численность Вооруженных сил РФ менялась в ноябре 2017 года. Тогда президент установил ее в количестве 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военных.