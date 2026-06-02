Мэр Барнаула стал лидером рейтинга муниципальных глав Алтайского края
Также в первую тройку вошли Виктор Щигрев и Игорь Башмаков
02 июня 2026, 11:37, ИА Амител
Фото: "Атмосфера"
Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за март:
- глава Барнаула Вячеслав Франк — 1-е место, 147 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев — 2-е место, 24 упоминания;
- и.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков — 3-е место, 15 упоминаний;
- глава Михайловского района Евгений Юрьев — 4-е место, 14 упоминаний;
- глава Каменского района Светлана Захарова — 5-е место, 11 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских муниципальных глав за март 2026 года / Инфографика: "Атмосфера"
«На первом месте медиарейтинга глав по-прежнему мэр Барнаула Вячеслав Франк. На второй строчке, как и в феврале, глава Бийска Виктор Щигрев. И.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков поднялся с четвертого места на третье. На четвертой позиции — глава Михайловского района Евгений Юрьев. Замыкает топ-5, как и в феврале, глава Каменского района Светлана Захарова», — отмечает издание.
Комментарии 0