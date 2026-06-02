Мэр Барнаула стал лидером рейтинга муниципальных глав Алтайского края

Также в первую тройку вошли Виктор Щигрев и Игорь Башмаков

02 июня 2026, 11:37, ИА Амител

Фото: "Атмосфера"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за март:

глава Барнаула Вячеслав Франк — 1-е место, 147 упоминаний;

глава Бийска Виктор Щигрев — 2-е место, 24 упоминания;

и.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков — 3-е место, 15 упоминаний;

глава Михайловского района Евгений Юрьев — 4-е место, 14 упоминаний;

глава Каменского района Светлана Захарова — 5-е место, 11 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских муниципальных глав за март 2026 года / Инфографика: "Атмосфера"