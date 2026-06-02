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Мэр Барнаула стал лидером рейтинга муниципальных глав Алтайского края

Также в первую тройку вошли Виктор Щигрев и Игорь Башмаков

02 июня 2026, 11:37, ИА Амител

Фото: "Атмосфера"
Фото: "Атмосфера"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за март:

  • глава Барнаула Вячеслав Франк — 1-е место, 147 упоминаний;
  • глава Бийска Виктор Щигрев — 2-е место, 24 упоминания;
  • и.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков — 3-е место, 15 упоминаний;
  • глава Михайловского района Евгений Юрьев — 4-е место, 14 упоминаний;
  • глава Каменского района Светлана Захарова — 5-е место, 11 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских муниципальных глав за март 2026 года / Инфографика: "Атмосфера"

«На первом месте медиарейтинга глав по-прежнему мэр Барнаула Вячеслав Франк. На второй строчке, как и в феврале, глава Бийска Виктор Щигрев. И.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков поднялся с четвертого места на третье. На четвертой позиции — глава Михайловского района Евгений Юрьев. Замыкает топ-5, как и в феврале, глава Каменского района Светлана Захарова», — отмечает издание.

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