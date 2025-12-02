Мертвого сотрудника охранного предприятия нашли на парковке в Алтайском крае

Тело мужчины обнаружили утром 26 ноября на территории организации ООО ОГ "СВО"

02 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае начато расследование гибели работника, которого утром 26 ноября обнаружили мертвым в автомобиле на парковке предприятия. Как сообщила пресс-служба Межрегиональной государственной инспекции труда, инцидент произошел на территории организации ООО ОГ "СВО".

Согласно данным из открытых источников, компания является охранным предприятием с офисом в Барнауле. В Гострудинспекции не стали официально подтверждать или опровергать эту информацию, сославшись на расследование.

Для установления всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия под руководством главного государственного инспектора труда. В ее задачи входит опрос должностных лиц, сбор и анализ документов.

«Основной целью является выявление причин и факторов, приведших к несчастному случаю, а также установление возможных нарушений требований охраны труда», – пояснили в ведомстве.

В настоящее время обстоятельства гибели мужчины, а также его личность официально не раскрываются. Расследование продолжается.