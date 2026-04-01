Метрополитен и "столица мира". На картах "2ГИС" в Барнауле появились локальные мемы

Шутки добавили в честь 1 апреля

01 апреля 2026, 19:00, ИА Амител

Фото: скриншот из "2ГИС"

На картах "2ГИС" в Барнауле появились локальные мемы. Шутки на карту сервис добавил в честь 1 апреля. Чтобы их найти, достаточно написать в поиске "мем" или "мемы на карте".

Что есть по этому поводу в Барнауле:

"Барнаульский метрополитен". Вымышленная подземка, которая стала частью городского фольклора и мемом. В 2008 году журналист и вебмастер Данил Чурилов создал сайт-симулятор несуществующего барнаульского метро. Сайт перестал работать в 2016 году, но идея продолжает жить. В 2025 году в подземном переходе даже создали бутафорскую станцию метро "Парковая" с характерной надписью и схемой движения поездов.

"Барнаул — столица мира". Выражение стало частью городской идентичности еще в конце 1980-х — начале 1990-х. Сначала эта строчка прозвучала в песне популярной тогда местной рок-группы "Девять", а затем — в фантастическом детективе братьев Ореховых. По другой версии все было наоборот. Фраза отдавала иронией, но быстро превратилась в крылатую. В начале 2026 года выражение запатентовала барнаульская предпринимательница (вообще-то фотограф из Москвы. — Прим. ред.) Ольга Акименко.

"Барнаул! Алтайский край!" Мем о диванных экспертах, которые активно обсуждают мировые события. Саркастический комментарий намекает на то, что житель провинциального города не должен претендовать на роль глобального аналитика. Мем часто используют, чтобы указать на сомнительность выводов.